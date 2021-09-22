Украинская биатлонистка вспомнила о Майдане, когда выигрывала золото Олимпийских игр

Спортсменка заявила, что во время соревнований ей было сложно абстрагироваться от того, что происходит на ее родине. По ей словам, через месяц после выезда из Украины, она не понимала, сможет ли вернуться обратно.

”Выходя на старт, нам пришлось поставить точку на всех эмоциях, переживаниях — отставить это на завтра и сделать свою работу. Единственное место, когда я дала себе слабину и вспомнила о том, что происходит на Майдане, — это было на финишном круге, когда у меня уже заканчивались силы. Понимала, что на Майдане за наше будущее гибнут люди, гибнут за наше будущее, — и неужели я сейчас сдамся?” — сказала Пидгрушная.