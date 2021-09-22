"Профессиональный революционер" Карлос Шакал добивается смягчения приговора за терроризм

Слушания начались в среду и продлятся три дня.

Поскольку Карлос Шакал отбывает во Франции сразу три пожизненных срока за разные преступления, любое решение практических последствий для него иметь не будет.

"Этот процесс несерьезен, но делать что-то нужно. Всякое возможно", — заявила адвокат Санчеса Исабель Кутан.

Срок, о котором идет речь, он получил в марте 2017 года за взрыв в магазине Drugstore Publicis в центральном районе Парижа Сен-Жермен-де-Пре на левом берегу Сены 15 сентября 1974 года — тогда погибли два человека и были ранены 34.

Санчес отрицал свою причастность к нападению, отпечатков пальцев и других вещественных улик обнаружить не удалось, но суд признал его виновным на основе показаний информаторов, в том числе его раскаявшегося сообщника немца Ганса Кляйна.

Несколько гранат, аналогичных той, что сработала в аптеке, были ранее похищены со склада бундесвера. Одну из них нашли при обыске в доме любовницы Санчеса.

По мнению властей, целью взрыва было оказать давление на правительство Франции, чтобы оно выпустило из тюрьмы японского левого террориста, незадолго до этого арестованного в аэропорту Орли по подозрению в причастности к захвату заложников во французском посольстве в Гааге.

В ноябре 2019 года Высший кассационный суд отклонил жалобу Санчеса на приговор, но постановил, что дело должно быть заново рассмотрено судом первой инстанции, поскольку Санчеса приговорили одновременно за использование и транспортировку взрывчатых веществ, что, по мнению судей, стало двойным наказанием за одно преступление. Виновность Санчеса при этом под сомнение не ставится.

Ранее Карлос Шакал получил во Франции еще два пожизненных срока: за убийство двух полицейских и осведомителя-палестинца при попытке арестовать его в 1975 году и за серию взрывов в Париже и Марселе в 1982-1983 гг., жертвами которых стали 11 человек и 191 были ранены.

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