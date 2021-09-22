Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском

"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", — сказал источник.

На борту самолета экипаж из шести человек.

Как сообщил источник ТАСС в региональном правительстве, вертолет, отправленный на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, не смог найти его из-за плохой видимости.

Позже источник "Интерфакса" сообщил, что Ан-26, по предварительным данным, разбился в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском.

Вертолет, отправленный на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, не смог найти его из-за плохой видимости — источник ТАСС в региональном правительстве.

Очевидец Владимир Тараненко рассказал РЕН ТВ о пропавшем в Хабаровском крае самолете Ан-26, сообщает telegram-канал "Раньше всех".

"Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал — воткнулся в сопку в заповеднике".