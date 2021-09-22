Заплаканные студенты и полицейские в касках. Пермь скорбит по погибшим в университете

Но рано утром на небольшой площади рядом с двумя заброшенными трамвайными остановками корреспондентов было ещё больше, чем тех, кто приходил возложить цветы к импровизированному мемориалу.

С вечера понедельника перед проходной кто-то поставил две парты — чтобы было куда класть цветы. Скоро парт стало не хватать. Пришлось выносить ещё. В конце концов в университете, кажется, полностью обнесли какую-то аудиторию.

Студентов становилось всё больше. Они уже не уходили, пряча глаза и тихо отказываясь давать интервью, а молча стояли поодаль. Днём их было уже около двухсот человек. И эта толпа стояла молча, не издавала почти никаких звуков.

Кто-то уходил, но из города стекались новые группы молодых людей. Многие должны были бы прийти во вторник в это время в университет — это был бы обычный учебный день. Но во вторник университет был закрыт.

Его окружили полицейские, некоторые из которых были в бронежилетах и черных касках.

Над головой весь день летали истребители с военного аэродрома, у них были учения, но этот день с ярким солнцем, толпой молчащих заплаканных студентов, полицейских в касках и бронежилетах уже не мог стать более странным и неправильным.

"Пожар — бежим, теракт — закрываемся"

В центре событий в понедельник оказалось не так уж много людей — ПГНИУ расположен на довольно большой площади, корпуса стоят не очень плотно друг к другу. Некоторые, правда, соединены переходами.

Стрелок начал расстреливать людей на открытой местности, прошел мимо шестого "химического" корпуса и вошел в восьмой "геологический".

Те, кто оказался в понедельник на занятиях, чаще всего даже не слышали выстрелов, если не находились в этих корпусах.

Однако сразу же как только началась стрельба, об этом стали сообщать студентам по телефонам, через соцсети, либо лично — в аудитории приходили сотрудники вуза и предупреждали об опасности.