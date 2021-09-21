Рооба снова забивает в КХЛ. Теперь — лидеру Восточной конференции

В первом период игра была равная, но забитых шайб не случилось. Во втором периоде преимуществом владели хозяева, и в конце игра периода отличился Роберт Рооба. После передачи от Вовченко шайба задевает Кодолу отскакивает к эстонскому нападающем, и Рооба кистевым броском отправляет шайбу в дальний угол ворот.

В третьем периоде гости старались быстро отыграться и большими силами шли вперед, где-то спасал вратарь "Северстали" Константин Шостак, а где-то шайба попадала в штангу. За 6 минут до конца игры "Северсталь" остается в меньшинстве и снова выручает Шостак. За три минуты до конца "Салават Юлаев" все таки дожимает "Северсталь" и забивает в большинстве усилиями Хартикайнена. Но спустя еще минуту "Северсталь" снова выходит вперед, счет становиться 2-1. Гол на счету Кодолы.

После сегодняшней победы "Северсталь" занимает 11 место в конференции ”Запад”, но команды очень близки и еще одна обеда может подросить клуб вверх по таблице.

Следующая игра у "Северстали" против "Динамо Рига" — 23.09 в 19:30.