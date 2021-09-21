Открывшему стрельбу в Пермском университете ампутировали ногу

По предварительным данным Telegram-канала Shot, подростку ампутировали левую ногу до колена. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, говорится в сообщении.

Бекмансуров 20 сентября проник на территорию Пермского госуниверситета и открыл огонь по студентам и преподавателям вуза. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали, напоминает РБК.