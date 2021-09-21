Новости России
21.09.2021, 21:26

Открывшему стрельбу в Пермском университете ампутировали ногу

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epa
Врачи ампутировали ногу 18-летнему Тимуру Бекмансурову, открывшему 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным Telegram-канала Shot, подростку ампутировали левую ногу до колена. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, говорится в сообщении.

Источник ”Известий” уточнил, что ампутировать ногу пришлось из-за образовавшихся тромбов.

Бекмансуров 20 сентября проник на территорию Пермского госуниверситета и открыл огонь по студентам и преподавателям вуза. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали, напоминает РБК.

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