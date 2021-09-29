Молодежный активист: президент Ильвес эффективно очищал Эстонию от остатков советской оккупации(2)
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Мы поговорили с Акимом Савруцким (лат. Akims Savruckis) — гражданским активистом, который помимо общественной деятельности учится в школе и занимается еврейским неформальным образованием.
В какой партии ты работаешь? Почему выбрал именно её?
Я член правления и генсекретарь молодёжного отделения партии ”Движение ”За!”” (лат. ”Kustība "Par!”). Наша партия позиционирует себя проевропейской и социально-либеральной, то есть немного левее центра.
Свою систему ценностей я могу описать тремя словами: социальная-либеральная, гуманистическая и европейская. Эти три главные ценности совпадают с идеологической основой партии. ”За!” выступает за то, чтобы Латвия стала страной возможностей для каждого из нас. За государство, принадлежащее всем, а не узкому кругу. За народ, сильный в своём разнообразии.
В программе партии я нашёл много пунктов, которые откликаются в моих внутренних убеждениях: надёжная система социальной защиты, защита прав ЛГБТКИ+ сообщества, современная система образования, развитие демократии и защита верховенства права, борьба с глобальным изменением климата.
Как ты попал в партию? Что такое молодёжное отделение партии?
На самом деле, история моего попадания в эту партию достаточно проста. Долгое время я думал о необходимости примкнуть к какой-либо организации или партии, которая будет отражать мои внутренние ценности. Однажды я увидел в Фейсбуке пост от партии ”Движение ”За!””, в котором было сказано, что у них существует группа молодых людей и они будут рады приветствовать единомышленников. Прочитав манифест и программу, я понял, что это то, что я так долго искал.
А какие еще есть партии в Латвии? Расскажи, пожалуйста, коротко о политике вашей страны, о Сейме и так далее.
В нашей стране очень много партий. И их становится всё больше в связи с приближением выборов в Сейм в следующем году. Даже есть такое выражение в Латвии: ”Где 2 латыша, там 3 партии”.
В последние годы в нашей стране медленно начала разваливаться система ”этнического голосования”. Она существовала, как один из остатков токсичного советского наследия. Русскоговорящие голосовали в основном за ”русские” партии, например, за партию ”Согласие” (лат. ”Saskaņa”) и партию ”Русский Союз Латвии” (лат. ”Latvijas Krievu savienība”). Из-за советской оккупации наше общество после восстановления независимости Латвии было расколото на два фланга — русскоговорящие и латышскоговорящие. На этой полярности многие политические силы пытались играть и использовать данную проблему, как инструмент удержания своего электората.
Однако в последние годы в Латвии стали основываться идеологические партии, которые не делают акцент на этнической принадлежности людей. На политической арене появились социал-демократы ”Прогрессивные” (лат. ”Progresīvie”), либеральные партии, такие как ”Движение ”За!”” и ”Для развития Латвии” (лат. ”Latvijas attīstībai”).
Такая трансформация, как мне кажется, происходит в том числе благодаря смене поколений. Люди, которые родились после восстановления независимости, практически не обращают внимания на родной язык человека. Поколение Z не живёт прошлым. Мы идём вперёд и хотим жить в стране с единым народом.
Большинство знакомых мне молодых русскоязычных людей понимает, что в Латвии существует один и единственный государственный язык — латышский. Именно он служит ”клеем” для разных национальностей, чтобы объединить их в единый народ.
Было ли сложно адаптироваться в латышскую политическую среду? Были ли сложности с языком?
До определённого момента я практически не знал латышского языка. Абсолютный ноль. Тем не менее я понял, что если я хочу заниматься общественной деятельностью или активизмом, то мне он критически необходим. Это была невероятная мотивация для меня начать что-то делать со знанием языка и фактической точкой отсчёта в его изучении.
После освоения теоретической части языка пришла практическая. Я думал, что само изучение теории языка — это невероятно сложно, но я ошибался. Преодоление языкового барьера было невероятно трудным испытанием на пути к нормальному общению по-латышски. Хочу заметить, что мне ни разу не попался латышскоговорящий человек, который как-то плохо относился ко мне, когда мой латышский не был идеален.
Переходный период занял около 3-5 месяцев. Если посмотреть на ситуацию в более глобальном масштабе, то становится понятно, что это совсем немного. Уже полтора года я свободно и уверенно говорю на латышском языке.
Чувствуешь ли ты себя ”не в своей тарелке”? Были ли моменты, когда тебя притесняли или была какая-то дискриминация по какому-либо признаку?
В своей общине и партии, а также среди своих друзей и близких я чувствую себя максимально комфортно. В таком окружении я могу быть самим собой.
Иногда я сталкивался с разными наполненными ненавистью высказываниями в свой адрес, которые атаковали мою этническую принадлежность и сексуальную ориентацию. В 99 процентах случаев такие инциденты происходят в публичном пространстве — либо в социальных сетях, либо на протестах.
Как вообще в Латвии относятся к меньшинствам?
Вопрос меньшинств в Латвии достаточно актуален. На него можно по-разному посмотреть, но если говорить в общем про состояние меньшинств и настроение общества к ним, то есть, куда стремиться.
Как мне кажется, большая часть этой проблемы кроется в последствиях советской оккупации. В советской культуре, несмотря на официальную позицию верхушки власти, существовали разные формы нетолерантности. Всевозможная стигматизация евреев, гомофобия, которая была закреплена на законодательном уровне, ярая пропаганда против западного мира — это лишь несколько примеров целенаправленного разжигания ненависти.
Сейчас наша страна до сих пор пожинает плоды токсичной и репрессивной системы, которая развалилась 30 лет назад. Однако я уверен, что чем дальше мы идём, тем стремительнее становимся толерантным и инклюзивным обществом.
Почему ты решил активно заниматься политикой?
Отвечая на этот вопрос, я всегда задаю свой: ”А кто, если не я?”. Я сторонник идеи гражданского активизма и прямого участия в демократических процессах. Многие люди думают, что свобода и демократия — это само собой разумеющиеся вещи, но, к сожалению, не всё так просто в жизни.
За свободу и демократию надо каждый день бороться. Вне зависимости, в какой стране человек живёт. Просто методы этой борьбы могут отличаться. В более свободных странах — это активное гражданское общество, которое собирает петиции, протестует, основывает некоммерческие организации и ходит на выборы.
Что, на твой взгляд, нужно сейчас Латвии? К чему ей стоит стремиться?
Это невероятно широкий вопрос, на который можно рассуждать вечность. Особенно в условиях пандемии и её влияния на процессы в обществе. Выделяя конкретные цели, могу сказать точно, что Латвии надо:
1. Держать курс на Запад и укреплять свою европейскую идентичность;
2. принять закон о спутниках жизни (lat. Dzīvesbiedru likums);
3. отменить гомофобные поправки 110 статьи Конституции Латвии, которые были приняты в 2006 году;
4. продолжать проводить реформы в сфере защиты окружающей среды и способствовать устойчивому развитию;
5. пресекать попытки правительств России и Беларуси переписать историю и распространять дезинформацию;
6. активно финансировать сферу здравоохранения и науки;
7. отменить ”нравственные поправки” (лат. tikumības grozījumi) в законе ”Об образовании”.
Что ты знаешь о политике Эстонии? Есть ли у тебя здесь коллеги со схожим мировоззрением?
О политике Эстонии знаю достаточно поверхностно. Партия, которую поддерживаю в Эстонии — это Партия реформ (эст. Eesti Reformierakond). Она не точно отражает мои ценности и идеалы, но является самой близкой для меня политической силой в Эстонии, которую я знаю.
В вашей политике меня вдохновляют три человека — г-жа Керсти Кальюлайд, г-н Тоомас Хендрик Ильвес и г-жа Кая Каллас. Мне кажется, что Керсти Кальюлайд и Кая Каллас — это отличные примеры сильных, независимых и успешных женщин в политике. Я очень хочу видеть больше таких лидеров у нас в Латвии. Г-н Ильвес, с моей точки зрения, эффективно реализовывал политику очищения Эстонии от остатков советской оккупации и уверенно утвердил принадлежность страны к Западу и европейской системе ценностей.
Я молодой человек из меньшинства и хочу помочь в развитии своей страны. Что думаешь мне стоит сделать для начала? Чего мне стоит опасаться?
Намного легче найти нужный круг людей, когда у человека совпадают с ним ценности. Сначала нужно для самого себя определить свою систему ценностей. Что человеку важно? А что важнее? Ответив на эти вопросы, будет проще определить соответствующую организацию, общину, партию или просто круг единомышленников.
Как бы банально это ни звучало, но нужно быть верным своим ценностям и принципам. В активизме и политической жизни часто нужно будет принимать сложные решения. Не зря же говорят, что политика — это искусство компромисса. Компромисс не только с другим человеком или организацией, но и с самим собой. На двух чашах весов придётся взвешивать идеализм и прагматизм.
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