Молодежный активист: президент Ильвес эффективно очищал Эстонию от остатков советской оккупации

В последние годы в нашей стране медленно начала разваливаться система ”этнического голосования”. Она существовала, как один из остатков токсичного советского наследия. Русскоговорящие голосовали в основном за ”русские” партии, например, за партию ”Согласие” (лат. ”Saskaņa”) и партию ”Русский Союз Латвии” (лат. ”Latvijas Krievu savienība”). Из-за советской оккупации наше общество после восстановления независимости Латвии было расколото на два фланга — русскоговорящие и латышскоговорящие. На этой полярности многие политические силы пытались играть и использовать данную проблему, как инструмент удержания своего электората.

В нашей стране очень много партий. И их становится всё больше в связи с приближением выборов в Сейм в следующем году. Даже есть такое выражение в Латвии: ”Где 2 латыша, там 3 партии”.

А какие еще есть партии в Латвии? Расскажи, пожалуйста, коротко о политике вашей страны, о Сейме и так далее.

На самом деле, история моего попадания в эту партию достаточно проста. Долгое время я думал о необходимости примкнуть к какой-либо организации или партии, которая будет отражать мои внутренние ценности. Однажды я увидел в Фейсбуке пост от партии ”Движение ”За!””, в котором было сказано, что у них существует группа молодых людей и они будут рады приветствовать единомышленников. Прочитав манифест и программу, я понял, что это то, что я так долго искал.

Как ты попал в партию? Что такое молодёжное отделение партии?

В программе партии я нашёл много пунктов, которые откликаются в моих внутренних убеждениях: надёжная система социальной защиты, защита прав ЛГБТКИ+ сообщества, современная система образования, развитие демократии и защита верховенства права, борьба с глобальным изменением климата.

Свою систему ценностей я могу описать тремя словами: социальная-либеральная, гуманистическая и европейская. Эти три главные ценности совпадают с идеологической основой партии. ”За!” выступает за то, чтобы Латвия стала страной возможностей для каждого из нас. За государство, принадлежащее всем, а не узкому кругу. За народ, сильный в своём разнообразии.

Я член правления и генсекретарь молодёжного отделения партии ”Движение ”За!”” (лат. ”Kustība "Par!”). Наша партия позиционирует себя проевропейской и социально-либеральной, то есть немного левее центра.

В какой партии ты работаешь? Почему выбрал именно её?

Мы поговорили с Акимом Савруцким (лат. Akims Savruckis) — гражданским активистом, который помимо общественной деятельности учится в школе и занимается еврейским неформальным образованием.

Чувствуешь ли ты себя ”не в своей тарелке”? Были ли моменты, когда тебя притесняли или была какая-то дискриминация по какому-либо признаку?

Переходный период занял около 3-5 месяцев. Если посмотреть на ситуацию в более глобальном масштабе, то становится понятно, что это совсем немного. Уже полтора года я свободно и уверенно говорю на латышском языке.

После освоения теоретической части языка пришла практическая. Я думал, что само изучение теории языка — это невероятно сложно, но я ошибался. Преодоление языкового барьера было невероятно трудным испытанием на пути к нормальному общению по-латышски. Хочу заметить, что мне ни разу не попался латышскоговорящий человек, который как-то плохо относился ко мне, когда мой латышский не был идеален.

До определённого момента я практически не знал латышского языка. Абсолютный ноль. Тем не менее я понял, что если я хочу заниматься общественной деятельностью или активизмом, то мне он критически необходим. Это была невероятная мотивация для меня начать что-то делать со знанием языка и фактической точкой отсчёта в его изучении.

Было ли сложно адаптироваться в латышскую политическую среду? Были ли сложности с языком?

Большинство знакомых мне молодых русскоязычных людей понимает, что в Латвии существует один и единственный государственный язык — латышский. Именно он служит ”клеем” для разных национальностей, чтобы объединить их в единый народ.

Такая трансформация, как мне кажется, происходит в том числе благодаря смене поколений. Люди, которые родились после восстановления независимости, практически не обращают внимания на родной язык человека. Поколение Z не живёт прошлым. Мы идём вперёд и хотим жить в стране с единым народом.

Однако в последние годы в Латвии стали основываться идеологические партии, которые не делают акцент на этнической принадлежности людей. На политической арене появились социал-демократы ”Прогрессивные” (лат. ”Progresīvie”), либеральные партии, такие как ”Движение ”За!”” и ”Для развития Латвии” (лат. ”Latvijas attīstībai”).

В своей общине и партии, а также среди своих друзей и близких я чувствую себя максимально комфортно. В таком окружении я могу быть самим собой.

Иногда я сталкивался с разными наполненными ненавистью высказываниями в свой адрес, которые атаковали мою этническую принадлежность и сексуальную ориентацию. В 99 процентах случаев такие инциденты происходят в публичном пространстве — либо в социальных сетях, либо на протестах.

Как вообще в Латвии относятся к меньшинствам?

Вопрос меньшинств в Латвии достаточно актуален. На него можно по-разному посмотреть, но если говорить в общем про состояние меньшинств и настроение общества к ним, то есть, куда стремиться.

Как мне кажется, большая часть этой проблемы кроется в последствиях советской оккупации. В советской культуре, несмотря на официальную позицию верхушки власти, существовали разные формы нетолерантности. Всевозможная стигматизация евреев, гомофобия, которая была закреплена на законодательном уровне, ярая пропаганда против западного мира — это лишь несколько примеров целенаправленного разжигания ненависти.

Сейчас наша страна до сих пор пожинает плоды токсичной и репрессивной системы, которая развалилась 30 лет назад. Однако я уверен, что чем дальше мы идём, тем стремительнее становимся толерантным и инклюзивным обществом.

Почему ты решил активно заниматься политикой?

Отвечая на этот вопрос, я всегда задаю свой: ”А кто, если не я?”. Я сторонник идеи гражданского активизма и прямого участия в демократических процессах. Многие люди думают, что свобода и демократия — это само собой разумеющиеся вещи, но, к сожалению, не всё так просто в жизни.

За свободу и демократию надо каждый день бороться. Вне зависимости, в какой стране человек живёт. Просто методы этой борьбы могут отличаться. В более свободных странах — это активное гражданское общество, которое собирает петиции, протестует, основывает некоммерческие организации и ходит на выборы.

Что, на твой взгляд, нужно сейчас Латвии? К чему ей стоит стремиться?