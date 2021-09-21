Чемпионат мира: Казахстан выиграл группу, Литва закончила турнир без побед

Команда Казахстана начала чемпионат мира с победы над Коста-Рикой (6:1), затем был сложный матч против хозяев турнира – литовцев (3:0), и завершила групповой этап довольно неожиданной ничьей с Венесуэлой (1:1). Таким образом, Казахстан вместе с южноамериканской сборной набрал по семь очков и разделил первую строчку, возглавив группу только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. Третье место, дающее возможность надеяться на выход дальше, заняла Коста-Рика, ну последними в группе А остались литовцы, так и не сумевшие набрать очков.

Было очевидно, что Казахстан является главным фаворитом этой группы, однако Чингиз Есенаманов признался, что давление из-за результата заставляло его команду волноваться: «Перед стартовым матчем с Коста-Рикой волнение очень ощущалось. На своём первом чемпионате мира в 2016 году я играл очень мало, поскольку я тогда только восстановился после травмы. Поэтому для меня это – первый полноценный чемпионат мира. Да и игра проходила с болельщиками, к сожалению, мы успели отвыкнуть от этого, мы видели людей с казахстанским флагом, и тем более мы давно не играли в официальных матчах. Все это добавляло ответственности, поэтому волновались, был небольшой сумбур в игре, допускали несвойственные ошибки».

Есенаманов отметил, что не ощутил в Литве какого-то футзального ажиотажа, связанного с проведением чемпионата мира: «Литва – очень спокойная, тихая страна, здесь умеренная жизнь, никто никуда не торопится. Людей на арене было мало, когда мы играли, хотя время было удобное, можно было прийти на стадион. Когда мы прогуливаемся по городу, у нас люди спрашивают, кто мы, то есть, они даже не знают, что у них тут чемпионат мира по футзалу проходит. Мне кажется, если бы в Казахстане был такой турнир, билетов бы не было, даже не зависимо, какие команды играли бы. А тут, кажется, даже на игру хозяев стадион не заполнился, хотя арена шикарная, одна из лучших, где я играл. Да и в плане организации все хорошо».

Ранее тренер казахстанцев Кака говорил о том, что его парням по силам выиграть чемпионат мира, не стал спорить со словами своего наставника и Есенаманов: «Считаю, что шанс есть. Турнир короткий, посмотрим, кто нам попадётся в плей-офф. Если дойдем до полуфинала, там уже останется всего два шага. Я скажу так: вероятность выиграть чемпионат мира большая, может у нас нет красивой игры, но есть боевой состав, оборона, дисциплина, а также лучший вратарь мира».