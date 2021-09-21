Пермский колумбайн: камеры, хронология, реакция пропаганды

"Это выпуск мы посвятили трагедии в Перми. Студент первого курса юрфака ПГУ напал на свой ВУЗ. Погибли шесть человек, более двух десятков ранены. Самого стрелка тяжело ранили полицейские, он в реанимации. Мы покажем вам записи с камер наблюдения, расскажем хронологию событий, а ещё продемонстрируем, какие слова запретили власти использовать российским СМИ и как государство пытается контролировать освещение темы колумбайна в российских медиа" — сказано в описании под роликом.