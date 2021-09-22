Восемь страхов, которые мешают жителю Эстонии сделать карьеру. Найдете среди них свои?
Для того, чтобы подготовить этот материал, мы задали некоторому количеству взрослых людей вопрос: что, по вашему мнению, препятствует обучению во взрослом возрасте, почему не идете учиться? Мы проанализировали ответы и разделили их условно на восемь групп, чтобы выявить наиболее часто встречающиеся страхи и предрассудки, мешающие взрослому человеку получать новые знания и навыки.
”Хочу учиться, но не знаю, что мне нужно”
С этим непростым вопросом сталкиваются все, и, как правило, не один раз в жизни. Ведь меняется как мир вокруг нас, так и мир внутри нас. К счастью, эстонская Касса по безработице предлагает весьма интересную возможность карьерной консультации (смотрите на сайте), в ходе которой консультант проанализирует результаты предварительно заполненных вами тестов и поможет определиться с направлением.
Второй вариант — вспомнить если не кем вы хотели стать в детстве, то в какую сферу вас всегда тянуло, а может и продолжает тянуть, например на уровне хобби. А может ваши друзья и знакомые всегда говорили и продолжают настаивать, что что-то получается у вас лучше, чем у других. Обратите на это внимание? Может это и есть то самое Ваше призвание?
Ну а вообще, сегодня достаточно глобальным мировым трендом является так называемый дауншифтинг, когда после многих лет на руководящей должности человек начинает печь торты и пирожки, становится профессиональной няней и занимается детьми и так далее. Лишь бы душа радовалась, а там и доход обязательно притянется.
”Отучусь, а потом не пригодится” / Что я буду делать после учебы? Попробуй еще найди работу”
Выбирая учебное заведение, в котором вы будете учиться, не бойтесь связаться с его представителем и уточнить, помогает ли учебное заведение найти работу или может даже готово предоставить вам работу. Современный учебный центр, как правило, не просто место, куда вы приходите исключительно слушать лекции. Как правило, это развитая инфраструктура с налаженной сеткой партнеров, которые заинтересованы в соответствующих специалистах и готовы предоставить им работу.
Уточняйте, читайте информацию на сайте, читайте отзывы и не бойтесь спрашивать. Ну и, конечно, смело заявляйте своему кругу знакомых о новых навыках. Возможно, среди них и найдется ваш первый работодатель.
”Учеба — дело молодых. А мне уже столько лет…Какой в этом смысл…”
На сегодняшний день доказано, что нервные клетки восстанавливаются (хоть и не в таком темпе, как хотелось бы), а новые нейронные связи образуются в течение всей жизни. Более того, от того, насколько мы заставляем свой мозг трудиться и тренироваться, зависит насколько долго он останется в здравии. Так что учиться есть смысл, сколько бы лет вам ни было.
В последнее время в Школу Полезного Маркетинга Paprika приходит все больше людей в возрасте 55+, которые хотят освоить интернет — маркетинг, научиться создавать сайты и продвигаться в социальных сетях. Многие из них, несмотря на сложности, доходят до конца и получают заслуженный диплом. И, кстати, отмечают, что после одного обучения хочется учиться все больше и больше. Так что иногда нужно просто сделать первый маленький шаг и начать.
”Чему меня могут научить эти теоретики? / ”Сам могу этих умников чему угодно научить!” / ”Чему эта молодежь может меня научить?” / ”Как не напороться на некачественное обучение?” / ”Приду, и окажется, что там одна вода”
Пожалуй, один из самых важных вопросов. Ведь человек, который ведет курс, должен не просто быть специалистом в своем деле, но и уметь свои знания передавать.
Я считаю, что грамотный преподаватель должен иметь 2 компетенции. Первая — быть практикующим специалистом. Учитель по вязанию должен уметь вязать, по рисованию — рисовать, а тренер по маркетингу должен иметь в загашнике личные практические примеры и опыт продвижения. Причем желательно свежий опыт, а не 10-летней давности, ибо маркетинг развивается с бешеной скоростью.
Вторая компетенция — знания в сфере андрагогики (профессионального преподавания взрослым) и понимание того, как взрослый человек учится, запоминает и воспринимает информацию. Наличие квалификации андрагога можно проверить здесь.
Согласно Закону об образовании взрослых, вся информация о преподавателях и их компетенциях должна быть выложена на сайте учебного заведения. Изучайте, уточняйте, проверяйте и смотрите отзывы людей, прошедших обучение.
”Я приду на курс, там будут все такие умные, и я почувствую себя дураком. Лучше вообще не идти, не позориться”
Действительно, когда человек давно не учится, могут возникать такие убеждения и неуверенность в своих силах. Поэтому лучше вообще не останавливать процесс обучения. В любом случае, если тренер — профессионал и у него есть такая компетенция, то он должен быть к этому готов. Более того, в группе также наверняка будет человек, который будет ”забивать весь эфир”. Часто бывает так, что кто-то постоянно пытается все оспаривать, критиковать. Это — так называемые сложные участники. И андрогогика — это как раз про то, чтобы уметь разрешать такие непростые ситуации, чтобы все люди чувствовали себя в группе комфортно. Например, чтобы никто не ”чувствовал себя дураком”, лектор должен объяснять все термины и понятия, которые он использует в речи. Еще одной важной задачей андрогога является правильное налаживание отношений в группе. Если тренер успешно справляется с этой задачей, то даже если человек будет что-то не понимать, он почувствует поддержку в окружении и ему не будет дискомфортно. Таким образом, этот пункт — на совести тренеров и их компетентности. Так что здесь нужно ориентироваться на отзывы людей — ведь если они положительные, скорее всего, работа была построена таким образом, что людям было комфортно.
Понятно, что пойти на обучение — определенный дискомфорт, всем нам нужна определенная адаптация, когда мы приходим в новый коллектив. Но сидеть все время на одном месте — это же не выход!
"Где взять деньги на учебу? / Все есть в Интернете, причем бесплатно, зачем куда-то идти?"
Здесь возникает вопрос — а что ты ожидаешь получить на выходе? Если это в целом твоя компетенция, ты в этой теме ”как рыба в воде”, и тебе только нужно немного обновить знания — это, конечно, можно сделать в интернете. В случае же, если ты идешь в новую сферу или чувствуешь себя в своей сфере некомфортно, то важно, чтобы рядом был человек, который постоянно подсказывал бы и направлял. Бывает, люди в процессе обучения начинают жаловаться, что все сложно, ничего не получается и вообще, они ожидали чего-то другого… В такие моменты и нужен тренер, который поддержит, найдет нужные слова, чтобы объяснить, что через этот период проходят все и не нужно опускать руки.
Как правило, в бесплатных курсах такого нет. А поддержка такого рода крайне нужна, если ты хочешь освоить новую специальность.
Что касается денег на учебу, то у Кассы по безработице есть множество программ как для безработных, так и для предпринимателей. Например, если требуется дигитальная компетенция для ведения бизнеса, Töötukassa предоставляет соответствующие курсы (подробнее о них мы поговорим в последнем пункте).
Если ты уже работаешь и хочешь совершенствовать свои знания и навыки, информацию о курсах можно получить здесь.
Если ты только ищешь работу — будет полезна эта информация.
"Где взять время на учебу? Ведь у меня семья и дети…"
Это — достаточно частое опасение. Действительно, не всегда мы можем оставить детей и пойти учиться. Но здесь важно поддерживать свою голову ”в рабочем состоянии” — например, слушать короткие курсы между делом. Сейчас очень популярен формат микротренингов, которые могут умещаться в 10 минут. Главное — не терять любознательность и желание получать новые знания.
Также большинство курсов могут подстраиваться под ваш график. У нас в школе, например, система максимально гибкая. Если ты не смог посетить занятие в классе — все тренинги транслируются онлайн и записываются. Так что главное — желание.
"А если я вообще не хочу учиться, а хочу свой бизнес…"
Здесь вам поможет Касса по безработице — вас отправят на курсы (если у вас нет экономического образования и опыта предпринимательства), помогут написать бизнес-план и выделят 6 тысяч евро на его реализацию. Конечно, здесь тоже не все просто — бизнес-план должны сначала утвердить, а рассматривают его в течение месяца. Были случаи, когда люди переписывали свой бизнес-план по пять-шесть раз. Но в конце концов — своего добивались. Так что если такой порыв есть — нужно пробовать, даже несмотря на то, что что-то может не получаться. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Подробнее об этом проекте можно почитать здесь.
Также консультации и курсы для начинающих предпринимателей предоставляют Харьюский Центр Предпринимательства и Развития и Центр предпринимательства Ида-Вирумаа - подробнее здесь.