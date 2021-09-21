Хороший человек размахивать жупелом не станет: языковед объясняет значение слов, которые использовала советская пропаганда

"Как услышу я слово "жупел" — сразу руки и ноги затрясутся" — так говорила купчиха из пьесы Островского "Тяжелые дни". Спустя много лет — уже в двадцатом веке — это слово неоднократно слышали и читали жители советского союза, которых пугали "жупелом американской военщины". Многие тогда наверняка не понимали этого слова, но интуитивно оно ассоциировалось с чем-то не сулящим ничего хорошего. Ведь хороший человек размахивать жупелом явно не станет.

А вы знаете это слово? Ведь его продолжают использовать российские политики и по сей день.

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