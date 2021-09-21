Киноблогер сравнил "Дюну" Дэни Вильнева с Властелином колец(4)
Каждый дорогостоящий блокбастер в Голливуде — это всегда большой риск. Есть фильмы, которые окупятся всегда — например, даже самый посредственный проект киновселенной Марвел соберёт хорошую кассу. Потому что на студию работает громкое имя. А вот экранизация даже культовой космической классики ничего не может гарантировать. Даже когда у руля стоит такой маститый режиссёр, как Дэни Вильнёв. И тем сильнее мне хочется, чтобы его новый проект окупился и получил продолжение. Поэтому сейчас я расскажу вам, чем так хороша Дюна, на пресс-показ которой мне удалось попасть.
Новый фильм Дэни Вильнёва снят по мотивам культовой повести Фрэнка Герберта. Попытки экранизировать ”Дюну” уже предпринимались, но все они не увенчались успехом.
Создателям (в том числе легендарному Дэвиду Линчу) не хватало бюджета и возможностей кинематографа, чтобы уместить на экране столь монументальное произведение. В этот же раз… Впрочем, обо всём по порядку.
Сюжет ”Дюны” разворачивается в далёком будущем. Обитатели планет освоили межзвёздные путешествия, а главным ресурсом стал спайс. Нет, петербуржцы, вы не о том подумали. Хотя да, у спайса в мире дюны есть наркотический эффект. Но главное — это вещество, которое делает возможным сверхсветовые перелёты. Спайс (который в России благоразумно назвали специей), добывают на планете Арракис, опасном пустынном месте, кишащем многометровыми песчаными червями. Долгие годы планету контролировал дом Харконненов, но таинственный Император внезапно изгнал их с планеты, передав её дому Атрейдесов, вокруг которых и будет строиться сюжет.
На этом проблемы не заканчиваются — ведь на Арракисе живёт коренное племя фременов, которые не очень рады чужакам. К тому же свои тайны хранит мать главного героя и наложница главы дома Атрейдесов — леди Джессика.
Больше всего при походе на ”Дюну” я боялся, что фильм окажется слишком навороченным и закрученным, как это часто бывает у Вильнёва. И это может отпугнуть массового зрителя. Но в этот раз сюжет был достаточно простым, не обошлось даже без некоторых клише. От одного даже в зале несколько людей хохотнуло. Дело в том, что главный герой Пол в исполнении Тимоти Шаламе в самом начале узнает, что он, оказывается Избранный. Сколько уже сюжетов об Избранных мы видели?
Но в остальном сюжет держал грамотный баланс между тем, чтобы быть понятным, но при этом не скатываться в набор штампов. Даже история об Избранном была задвинута на задний план. Авторы фильма активно вводят в сюжет новые реалии, новых героев, новые подробности и новые намёки на масштабность мира, но при этом им хватает времени достаточно раскрыть персонажей.
Вообще в целом по духу мне кино напомнило фантастику восьмидесятых. Тогда авторы не были связаны рамками устоявшихся клише и не штамповали усреднённое кино. Они не стеснялись рассказывать про новые миры с обилием правил и персонажей, но им крайне не хватало бюджета. Поэтому большая часть таких проектов забылась.
В этот раз к креативности старой фантастики добавилась хорошая оболочка. Картинка вышла яркой и запоминающейся: после выхода из кинотеатра у меня перед глазами долго стояли образы персонажей, локаций и долбаного 400-метрового червя. Музыка — ну это Ханс Циммер, тут всё сказано. Ну и герои вышли тоже на славу. Недаром в касте оказалась такая россыпь талантливых актёров разных поколений. Молодые Шаламе и Зендея не теряются на фоне более опытных Ребекки Фергюсон и Хавьера Бардема, а Дэйв Батиста окончательно доказал, что он не бывший рестлер, а вполне действующий актёр. Но на мой взгляд, украшением фильма стал Джейсон Момоа. Обаятельнейший актёр воплотил в своём персонаже внутреннюю теплоту и внешнюю брутальность. За его игрой было одно удовольствие наблюдать.
Что ещё мне понравилось в фильме — это его темп. Он то начинает показывать динамичный и драматичный экшенчик, то вдруг становится неторопливым и спокойным. И каждый отрезок показался не выверенным чуть ли не до секунды — стоило мне задуматься: ”Ещё чуть-чуть и мне станет скучно” или ”ещё чуть-чуть и экшен надоест”, как кино меняло темп.
Короче говоря, я получил от фильма огромное удовольствие и очень рекомендую вам сходить на него в кино. На большом экране масштабы Арракиса и долбаного 400-метрового червя смотрятся особенно эффектно. Единственное, будьте готовы к двум вещам. Во-первых, Зендеи в фильме будет очень мало, минут 10 (вроде бы ее образ будут раскрывать в продолжении, если оно выйдет). Во-вторых, фильм заканчивается примерно как первый ”Властелин колец” — то есть ничем конкретным. Зло не побеждено, герои только начинают свой путь, и нам намекают, что в сиквелах нас ждёт нечто большее.
Я очень хочу, чтобы Дюна Вильнёва стала новым ”Властелином колец”. Но это зависит в том числе от вас. Айда в кино!
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