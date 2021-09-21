Киноблогер сравнил "Дюну" Дэни Вильнева с Властелином колец

Больше всего при походе на ”Дюну” я боялся, что фильм окажется слишком навороченным и закрученным, как это часто бывает у Вильнёва. И это может отпугнуть массового зрителя. Но в этот раз сюжет был достаточно простым, не обошлось даже без некоторых клише. От одного даже в зале несколько людей хохотнуло. Дело в том, что главный герой Пол в исполнении Тимоти Шаламе в самом начале узнает, что он, оказывается Избранный. Сколько уже сюжетов об Избранных мы видели?

На этом проблемы не заканчиваются — ведь на Арракисе живёт коренное племя фременов, которые не очень рады чужакам. К тому же свои тайны хранит мать главного героя и наложница главы дома Атрейдесов — леди Джессика.

Сюжет ”Дюны” разворачивается в далёком будущем. Обитатели планет освоили межзвёздные путешествия, а главным ресурсом стал спайс. Нет, петербуржцы, вы не о том подумали. Хотя да, у спайса в мире дюны есть наркотический эффект. Но главное — это вещество, которое делает возможным сверхсветовые перелёты. Спайс (который в России благоразумно назвали специей), добывают на планете Арракис, опасном пустынном месте, кишащем многометровыми песчаными червями. Долгие годы планету контролировал дом Харконненов, но таинственный Император внезапно изгнал их с планеты, передав её дому Атрейдесов, вокруг которых и будет строиться сюжет.

Создателям (в том числе легендарному Дэвиду Линчу) не хватало бюджета и возможностей кинематографа, чтобы уместить на экране столь монументальное произведение. В этот же раз… Впрочем, обо всём по порядку.

Каждый дорогостоящий блокбастер в Голливуде — это всегда большой риск. Есть фильмы, которые окупятся всегда — например, даже самый посредственный проект киновселенной Марвел соберёт хорошую кассу. Потому что на студию работает громкое имя. А вот экранизация даже культовой космической классики ничего не может гарантировать. Даже когда у руля стоит такой маститый режиссёр, как Дэни Вильнёв. И тем сильнее мне хочется, чтобы его новый проект окупился и получил продолжение. Поэтому сейчас я расскажу вам, чем так хороша Дюна, на пресс-показ которой мне удалось попасть.

Но в остальном сюжет держал грамотный баланс между тем, чтобы быть понятным, но при этом не скатываться в набор штампов. Даже история об Избранном была задвинута на задний план. Авторы фильма активно вводят в сюжет новые реалии, новых героев, новые подробности и новые намёки на масштабность мира, но при этом им хватает времени достаточно раскрыть персонажей.

Вообще в целом по духу мне кино напомнило фантастику восьмидесятых. Тогда авторы не были связаны рамками устоявшихся клише и не штамповали усреднённое кино. Они не стеснялись рассказывать про новые миры с обилием правил и персонажей, но им крайне не хватало бюджета. Поэтому большая часть таких проектов забылась.

В этот раз к креативности старой фантастики добавилась хорошая оболочка. Картинка вышла яркой и запоминающейся: после выхода из кинотеатра у меня перед глазами долго стояли образы персонажей, локаций и долбаного 400-метрового червя. Музыка — ну это Ханс Циммер, тут всё сказано. Ну и герои вышли тоже на славу. Недаром в касте оказалась такая россыпь талантливых актёров разных поколений. Молодые Шаламе и Зендея не теряются на фоне более опытных Ребекки Фергюсон и Хавьера Бардема, а Дэйв Батиста окончательно доказал, что он не бывший рестлер, а вполне действующий актёр. Но на мой взгляд, украшением фильма стал Джейсон Момоа. Обаятельнейший актёр воплотил в своём персонаже внутреннюю теплоту и внешнюю брутальность. За его игрой было одно удовольствие наблюдать.

Что ещё мне понравилось в фильме — это его темп. Он то начинает показывать динамичный и драматичный экшенчик, то вдруг становится неторопливым и спокойным. И каждый отрезок показался не выверенным чуть ли не до секунды — стоило мне задуматься: ”Ещё чуть-чуть и мне станет скучно” или ”ещё чуть-чуть и экшен надоест”, как кино меняло темп.

Короче говоря, я получил от фильма огромное удовольствие и очень рекомендую вам сходить на него в кино. На большом экране масштабы Арракиса и долбаного 400-метрового червя смотрятся особенно эффектно. Единственное, будьте готовы к двум вещам. Во-первых, Зендеи в фильме будет очень мало, минут 10 (вроде бы ее образ будут раскрывать в продолжении, если оно выйдет). Во-вторых, фильм заканчивается примерно как первый ”Властелин колец” — то есть ничем конкретным. Зло не побеждено, герои только начинают свой путь, и нам намекают, что в сиквелах нас ждёт нечто большее.

Я очень хочу, чтобы Дюна Вильнёва стала новым ”Властелином колец”. Но это зависит в том числе от вас. Айда в кино!

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.