В четверг в Ласнамяэ можно будет получить бесплатную юридическую помощь в "Правовой аптеке"

”Приглашаю жителей Ласнамяэ в бесплатную ”Правовую аптеку”, где можно получить квалифицированный совет по вопросам или проблемам юридического характера. Прошу учесть, что ”Правовая аптека” обслуживает клиентов в порядке живой очереди и, возможно, посетителю придется немного подождать”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

23 сентября с 10 до 14 часов можно будет получить бесплатную юридическую помощь по нотариальным делам, наследственному праву, семейному праву, алиментам, Закону о трудовом договоре, исполнительному производству, процедурам банкротства физических и юридических лиц, обращению в суд; требованиям, предъявляемым к исковым заявлениям; ускоренному производству по платежному поручению; общению с местным самоуправлением и государственным учреждением, оформлению для них документов, а также по разрешению предъявляемых туда жалоб; по делам квартирных товариществ, договорного права и долгового права.

Бесплатную юридическую помощь окажут высококвалифицированные специалисты, в том числе присяжные адвокаты, нотариус, банкротный управляющий, советник по юридическим вопросам квартирных товариществ, советник по вопросам семейного права; советник по вопросам, связанным с трудовыми договорами; члены совета по защите прав потребителей, а также юрист местного самоуправления.

Консультанты ”Правовой аптеки” будут консультировать на эстонском и русском языках. Предварительная регистрация не требуется и нуждающихся в помощи людей обслуживают в порядке живой очереди. ”Правовая аптека” пройдет в помещениях Управы района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54.

На месте будет проводиться проверка COVID-сертификатов (о завершенной вакцинации, перенесенной болезни или негативном тесте), а также можно будет бесплатно сделать экспресс-тест.