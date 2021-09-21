ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ”Единая Россия” победила на выборах в Госдуму

Как сообщается, по результатам обработки 100% протоколов партия набрала 49,82% голосов избирателей. Согласно предварительным расчетам, ” Единая Россия ” получает конституционное большинство в Госдуме, у нее свыше 300 депутатских мандатов.

Таким образом, в нижнюю палату парламента проходят все эти пять партий, преодолевшие электоральный барьер в 5%.

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму VIII созыва. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.