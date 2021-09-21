"Какая проблема перерисовать данные?" Что случилось с электронным голосованием в Москве

"Всего несколько минут отделяют нас от момента, когда мы подсчитаем голоса на федеральной платформе ДЭГ, — говорил Осеевский, когда на часах было 21:13. — Мы уверены, что результаты появятся быстро".

Через несколько минут после этого в президиуме появился глава Ростелекома Михаил Осеевский — его ведомство занималось разработкой программно-технического комплекса ДЭГ для регионов.

"Мы надеемся, что все пройдет в штатном режиме, мы не видели ни одного сбоя", — заверил присутствующих Булаев.

Зампред ЦИК России Николай Булаев в 21:05 объявил собравшимся в информационном центре избиркома, что "ключ расшифрования собран": "Территориальная избирательная комиссия по ДЭГ приступила к расшифровке. Предполагаем, что на это им потребуется не менее 20-25 минут". (ТИК ДЭГ отвечала за подсчёт в регионах кроме Москвы.)

Например, в 2019 году, когда такая система применялась на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в Москве, итоги объявили в 22:00. А во время теста системы в Москве летом 2021 года результаты были известны в 22:48.

В воскресенье последние участки в стране закрылись в 21:00 по московскому времени. Ожидалось, что вскоре после этого ЦИК озвучит данные по онлайн-голосованию.

При их описании власти используют модное слово "блокчейн" — то есть по своей сути система электронного голосования должна быть устроена таким же образом, как и любая криптовалюта, вроде биткоина и эфира. Блокчейн принято считать гарантией того, что в систему сложно внести изменения извне. Однако в обществе в итоге возникли вопросы к результатам электронного голосования.

В этом году в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) участвовали семь регионов — помимо Москвы это Севастополь в аннексированном Крыму, а также Курская , Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Всего онлайн проголосовали более 2,5 млн человек.

Через час результаты московского голосования так и не появились. В полпервого ночи в телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы появилось вероятное объяснение задержки. Там заявили, что голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, "будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования".

"Есть все-таки мощности, скорость обработки… Она конечная величина — и с этой скоростью ведется обработка результатов голосования в Москве", — сказал Булаев. На этом информационный центр ЦИК России свою работу закончил — до утра.

"Нужно собрать ключ, нужно уточнить списки избирателей, что само по себе непростая процедура. Потом списки загружаются, потом осуществляется подсчет голосов", — объяснил он немногим оставшимся журналистам, предложив "не гадать", сколько еще времени уйдет на расшифровку.

В половину одиннадцатого ЦИК пообещал, что результаты по голосованию в Москве будут готовы в течение часа. Примерно в 23:20 в опустевший информационный центр вышел Булаев и сообщил, что расшифровка данных электронного голосования по Москве продолжается и займет еще "минут сорок-час". Он попросил не шутить на эту тему.

Результаты из шести регионов наконец вывели на экран. "В Москве тоже пока не расшифровали. Мы быстрее, но у них два миллиона избирателей", — объяснил Массух.

В четверть одиннадцатого председатель территориального избиркома ДЭГ Илья Массух сообщил, что в территориальной избирательной комиссии "все штатно завершилось минут сорок назад": "Выгружены списки, расшифрованы результаты. У нас вышел 691, кажется, протокол. Они выходят в форме PDF-документа. Все это время коллеги потратили на то, чтобы сформировать слайд".

Но ни через три, ни через пять минут озвучивать результаты так и не начали. Осеевский, "пользуясь тем, что есть время", начал объяснять журналистам устройство DDoS-атак.

В образовавшуюся паузу глава ЦИК обсуждала с журналистами пробелы в избирательном законодательстве. Сбоку от нее Булаев о чем-то оживленно совещался с Осеевским.

Но к половине десятого глава ЦИК Элла Памфилова стала предлагать собравшимся сходить выпить чаю. Она сообщила, что на обработку результатов ДЭГ нужно "еще минут пятнадцать-двадцать".

Вот такое сообщение, например, появилось на ленте Интерфакса 20 сентября в 3:51: "Во всех 15 одномандатных избирательных округах Москвы лидируют кандидаты из так называемого "списка Собянина", следует по результатам обработки в целом по городу 48,3% протоколов и большей части онлайн-голосов".

К пяти утра результатов так и не появилось. Но информагентства начали выпускать заметки о лидерстве тех или иных кандидатов, из которых следовало, что наблюдателям и СМИ начали поступать данные по онлайн-голосованию.

Наблюдатели, которые смотрели за подсчетом через специальную "ноду" (компьютер, подключенный к блокчейну), на какой-то момент потеряли возможность следить за подсчетом, написал в своем телеграм-канала муниципальный депутат Денис Шендерович, который провел последнюю ночь в штабе общественного наблюдения. Новый цифровой сертификат, который позволяет войти в систему, им выдали только к двум ночи.

На вопрос, сломалось ли что-то в системе подсчета электронных голосов, Массух ответил: "Думаю, да". Но отметил при этом, что знает ситуацию только частично, так как отвечал за проведение электронного голосования во всех регионах — кроме Москвы.

Около двух утра Массух рассказывал Би-би-си, что, по его оценке, результатов московского электронного голосования можно ожидать в пять утра понедельника. "Это мои оценочные слова. Я не отвечаю за Москву — надеюсь, что к пяти утра [результаты будут готовы], — говорил Массух. — У них технические вопросы".

"Это же машина. Ребята, это делает робот. Когда робот это вытащит, тогда это сразу выкинется. У нас в зале открыты экраны и автоматически туда робот выкинет результат", — объяснял глава штаба Алексей Венедиктов коллегам по " Эху Москвы ".

Функция "отложенного решения" позволяет избирателям несколько раз менять свой выбор. Она была введена для того, чтобы защитить тех, кого, например, на работе принудили голосовать за определенного кандидата (чтобы дома поменять решение). Другой вариант использования этой функции — если во время голосования вдруг пропал интернет. На прошедших выборах в Москве ею воспользовались более 200 тысяч человек.

Ближе к полудню эти цифры появились уже и в статистике ЦИК России. Таким образом, в Москве не победил ни один кандидат от "Умного голосования" — зато победили кандидаты из "списка Собянина".

Утром Шендерович опубликовал копии подписанных протоколов электронного голосования — из них следовало, что кандидаты "Единой России" и административные выдвиженцы действительно набрали намного больше голосов с помощью ДЭГ, чем непосредственно на участках.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" быстро расшифровали данные бюллетеней, но должны были провести "многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек", чтобы убедиться, что именно последний голос из внесенных был учтен", — говорил Лысенко.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в разговоре с РБК сослался на все то же "отложенное голосование". По его словам, результаты пришлось несколько раз пересчитывать из-за того, что часть москвичей, уже проголосовав, поменяли свой выбор благодаря системе отложенного голосования.

Параллельно в соцсетях появился неофициальный список результатов ДЭГ в Москве (по результатам обработки 1,3 млн голосов), из которого следовало, что за кандидатов от "Единой России" голосуют в интернете намного активнее, чем на участках. Его выложил в своем " Твиттере " программист Даниил Рыжков, который скачал расшифрованные результаты электронного голосования и вывел в таблицу.

"Алексей Алексеевич принял решение о том, чтобы заказанная штабом программа для демонстрации результатов в штабе не позволяла вывести отдельно результаты с ДЭГ и результаты без ДЭГ, так как, по его мнению, важно количество голосов у победителя, а не то, каким образом пришел голос избирателя", — написала Загордан в " Фейсбуке ".

Оказалось, часть сводных результатов выводят на экраны в общественном штабе по наблюдению за выборами. Кандидат в депутаты Преображенского округа Надежда Загордан, оказавшаяся в штабе, рассказала, что спрашивала у Венедиктова, возможно ли "вывести отдельно итоги с ДЭГ и итоги без ДЭГ".

Что говорят эксперты

Базовая претензия к московской системе электронного голосования всегда была одна и та же.

Блокчейн-системы типа биткоина устроены так. С одной стороны, внутренние транзакции анонимны, если владелец того или иного кошелька сам не раскроет, что он принадлежит ему. С другой стороны, все транзакции в системе публичны и проверяемы. В отличие от них система электронного голосования — закрытая.

"Какая проблема перерисовать данные, если они только у них хранятся? Я могу у себя на компьютере сделать свой эксклюзивный блокчейн и переписывать его хоть полностью по нескольку раз на дню, — сказал Би-би-си основатель одного из старейших русскоязычных порталов о криптовалютах Bits.Media Иван Тихонов. — Нормальные блокчейны от этого защищены тем, что данные реплицируются на устройства всех, кто заинтересован в неподдельности истории. Тогда если кто-либо начнет эти данные подделывать, остальные узлы это увидят и просто не будут релееть ложные транзакции и блоки".

По мнению эксперта, использование слова "блокчейн" применительно к подобной системе — попытка "выехать на ауре неподделываемости": "Нет значения насколько честный у них блокчейн, если есть непрозрачная точка входа, то есть нет возможности проследить, что изначально туда пишется, и непрозрачная точка выхода — когда люди не могут самостоятельно проверить данные в блокчейне, а должны верить какому-то централизованно управляемому сайту, или справке, что мол в блокчейне такие-то данные".

Еще одно важное отличие от других блокчейн-систем — наличие так называемого "мастер-ключа". В биткоине есть возможность подделки, но только в том случае, если более половины всех майнеров (то есть устройств для генерации новых блоков в блокчейне) контролирует один владелец. Однако в биткоине майнинговые мощности распределены таким образом, что этой проблемы не возникает.

В случае с электронным голосованием ключи находятся в руках одного владельца — государства.