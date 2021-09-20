США, ЕС и Британия не признали результаты выборов в Госдуму на территории Крыма

Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и США. В них подчеркивается, что международное сообщество считает Крым суверенной территорией Украины.

В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС также содержится осуждение участия в выборах жителей подконтрольных пророссийским сепаратистам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

ЕС, США и Британия обращают внимание на сообщения о многочисленных нарушениях на выборах в Госдуму, а также на то, что они проводились в атмосфере усиливающегося давления российских властей на гражданское общество и журналистов.

В заявлении Госдепартамента прямо говорится о законах об "иностранных агентах", экстремистских и "нежелательных" организациях как об ущемляющих права российских граждан, в том числе избирательные. В результате, как считают на Западе, возможности выбора для россиян были ограничены.

Страны Запада также осудили власти России за отказ пригласить наблюдателей от ОБСЕ.

О непризнании выборов в Госдуму в целом в заявлениях не говорится.