Живешь в Ласнамяэ? Стань блогером RusDelfi и расскажи о том, что происходит в твоем районе

Блоги на RusDelfi — отличная возможность высказаться для тех, кому действительно есть что сказать. Вы живете в Ласнамяэ всю жизнь и можете рассказать, каким вы помните район в детстве и юности? Вы переехали совсем недавно и теперь не можете перестать сравнивать его с предыдущим местом жительства? А может быть, вы ездите сюда каждый день на работу? Что бы вас ни сравнивало с Ласнамяэ, главное — чтобы вы действительно хотели поделиться своими мыслями, предложениями или воспоминаниями с читателями. А мы вам в этом поможем!

Как это будет выглядеть и появятся ли у меня какие-либо обязательства?

Никаких обязательств — только права.

На RusDelfi уже ведутся блоги на самые разные темы. Например, в блоге "Фото Нарвы " вы можете найти уникальные снимки, сделанные в прошлом веке и наложенные на современные. Посмотрите, какие оригинальные коллажи получаются у автора!

А блог "Julius Rou" — настоящий путеводитель по интересным местам Эстонии для тех, кто недавно переехал, либо по каким-то причинам не путешествовал ранее по Эстонии, а предпочитал для этого занятия другие страны.

Теперь же мы ищем того, кто посвятит свой блог рассказам о жизни Ласнамяэ — культурной, спортивной или какой-либо еще — решать вам.

В общем, если хотите поделиться своим мнением с огромной аудиторией, вэлкам!

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