21.09.2021, 17:08
Свежая порция простых упражнений для красивой фигуры от фитнес-блогера
Фото автора Andres Ayrton: Pexels
Фитнес-блогер RusDelfi Виктория Кабакова поделилась комплексом упражнений, которые помогут вам в моделировании фигуры. Вам остается лишь взять себя в руки и выполнять их регулярно!
Крутая тренировка на жиросжигание и проработку рельефа. С меня — тренировка, с вас — отработка, правильное питание и дисциплина. Договорились?
Круговая тренировка
Необходимо выполнить подряд 6 упражнений (то есть — один круг). Отдых между упражнениями в круге отсутствует, отдых между кругами 1-2 минуты, и так 3-4 подхода.
Итак, комплекс включает в себя:
- "крабик" 25 секунд
- попеременные подъемы руки и ноги стоя на четвереньках — 25 секунд
- прыжки, ноги вместе, ноги врозь — 25 секунд
- короткие скручивание — 25 секунд
- велосипед — 25 секунд
- отжимания с узкой постановкой рук с упором в таз — 25 секунд.
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