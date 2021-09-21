Фитнес как фундамент
21.09.2021, 17:08

Свежая порция простых упражнений для красивой фигуры от фитнес-блогера

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Фото автора Andres Ayrton: Pexels
Фитнес-блогер RusDelfi Виктория Кабакова поделилась комплексом упражнений, которые помогут вам в моделировании фигуры. Вам остается лишь взять себя в руки и выполнять их регулярно!

Крутая тренировка на жиросжигание и проработку рельефа. С меня — тренировка, с вас — отработка, правильное питание и дисциплина. Договорились?

Круговая тренировка
Необходимо выполнить подряд 6 упражнений (то есть — один круг). Отдых между упражнениями в круге отсутствует, отдых между кругами 1-2 минуты, и так 3-4 подхода.

Итак, комплекс включает в себя:

  • "крабик" 25 секунд
  • попеременные подъемы руки и ноги стоя на четвереньках — 25 секунд
  • прыжки, ноги вместе, ноги врозь — 25 секунд
  • короткие скручивание — 25 секунд
  • велосипед — 25 секунд
  • отжимания с узкой постановкой рук с упором в таз — 25 секунд.

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