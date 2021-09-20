Новости России
20.09.2021, 15:31

"Робот решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки не подделают результаты". Навальный — об электронном голосовании на выборах

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Screenshot YouTube
Центризбирком затягивает публикацию результатов электронного голосования на думских выборах в Москве из-за фальсификаций в пользу ”Единой России”. Такое мнение высказал в своем Instagram Алексей Навальный, чьи соратники продвигали на выборах протестную тактику ”Умного голосования”.

”Робот долго думает”. На выборах в 2019 году этот ”робот” опубликовал результаты мгновенно, а вот сейчас задумался.

Понятно отчего. Насколько я понимаю, по данным с офлайновых участков видно, что в Москве кандидаты ”Умного голосования” победили в 11 округах из 15, а в Питере — в 7 из 8.

Поэтому робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки единороссов не подделают результаты на полностью противоположные.

Результаты онлайн-голосования по Москве до сих пор — спустя 18 часов после завершения выборов — не опубликованы. Протоколы электронного голосования по девяти избирательным округам Москвы появлялись в чатах независимых участников избирательных комиссий. Сперва в них побеждали кандидаты ”Умного голосования” и КПРФ, но затем они проиграли.

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