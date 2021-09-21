На русском, латышском или эстонском? Зачем школьники из Латвии ходят учиться в эстонскую Валгу

В одном из интервью уходящий с поста президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что ее внуки ходят в русский детский сад: "Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий лишь один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство".

"Моя бабушка говорила, что интеллигентность начинается с четырех языков, — поддерживает идею председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис. — Я вот знаю только три — латышский, русский и английский. Ну и когда эстонские коллеги говорят между собой на совместном совещании с Валгой, понимаю, куда ветер дует. На празднике города в Валге выдаю речь на эстонском, но готовлюсь к этому. Язык наших соседей — ужасно сложный, но детям его освоить гораздо проще”.

В Валге до сих пор есть возможность обучения на русском языке до 9-го класса — эстонский язык преподается как предмет, а также интегрирован в часть уроков, где язык не принципиален. Родители из Латвии активно пользуются такой возможностью. В итоге их дети оказываются более готовыми к интеграции в Эстонию, нежели в Латвию.