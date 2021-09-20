Белорусский суд приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит про Лукашенко

Поводом для уголовного дела стал твит Викхольм о посадке самолета Ryanair в Минске . ”Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства”, — говорилось в твите.

Викхольм сделала эту запись в конце мая 2021 года. Вскоре после этого она была задержана, но о задержании стало известно лишь в сентябре, так как в Беларуси у женщины нет близких родственников.