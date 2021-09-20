20.09.2021, 12:23
Белорусский суд приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит про Лукашенко(7)
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Суд Московского района Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии по статье о клевете на президента Беларуси. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на белорусский телеканал ”Белсат”.
Поводом для уголовного дела стал твит Викхольм о посадке самолета Ryanair в Минске. ”Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства”, — говорилось в твите.
Викхольм сделала эту запись в конце мая 2021 года. Вскоре после этого она была задержана, но о задержании стало известно лишь в сентябре, так как в Беларуси у женщины нет близких родственников.
В суде россиянка заявляла отвод судье и отвод гособвинителю, которые суд не удовлетворил, а также отказалась от назначенного ей адвоката, пишет ”Медиазона Беларусь” со ссылкой на белорусский правозащитный центр ”Вясна”.