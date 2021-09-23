Графический дизайнер — работа мечты? Чего ожидать и с чего начинать тем, кто давно хотел попробовать
”Хороший дизайн — это хороший бизнес” (Томас Уотсон).
Как часто мы видим различные лого, рекламу? Они окружают нас постоянно, и за этим всем стоят люди, особенно важные в нашем двадцать первом веке. Сегодня об этой профессии расскажет Вера из города Силламяэ.
Кем ты работаешь?
Основное мое занятие — это работа в молодежном центре, в свободное время я занимаюсь графическим дизайном. Рисую портреты и создаю дизайн визиток\лого. Но уточню, что пока это хобби.
Сколько ты этим занимаешься и почему решила начать?
Я начала этим заниматься, когда жила в Германии, то есть 5 лет назад. Мне было скучно и грустно, поскольку жила в чужой стране. Тогда купила первый курс ”рисование маркерами”. Спустя время стала популярна дигитальная иллюстрация и это дало мне толчок рисовать на планшете. Мне подарили его родители спустя 2 года. С помощью него я уже рисовала для себя портреты, позже друзья стали просить. Начала с принтов, печатала их на футболках, а дальше все закрутилось и люди сами находили меня через Instagram, заказывая визитки, лого.
С самого начала для меня это было просто расслабление, смена обстановки. Сейчас мотивирует еще один фактор — заработок денег. Это хороший дополнительный доход, если в это вкладываться (рисовать каждый день, изучать информацию и так далее). Таким образом можно повышать свою цену. В будущем я хочу продавать свой стиль, работая на себя.
Вот с чего начинался творческий путь героини (2012 год).
А вот свежая работа автора (2020 год)
Думала ли ты когда-нибудь, что станешь дизайнером?
В детстве я хотела стать тем, кем мама говорила — зубным техником. Но вообще, мое первое образование — инженер пищевой химии. Поработав в лаборатории, поняла, что не хватает общения с людьми. В то время я была волонтером в разных организациях и уже знала про молодежную работу. Я начала сравнивать и поняла, что мне больше хочется работать с людьми, нежели с пробирками и бумагами. Но молодежная работа очень энергозатратна, и я нашла отдушину в искусстве. Я чередую деятельности, и это помогает мне восстанавливаться. В планах у меня есть одна задумка: создать студию и собрать ребят, которые готовы заниматься графическом дизайном. Сейчас уже все в процессе.
От этой работы горят глаза?
Я такой человек, который любит пробовать новое. Я не берусь судить, не зная о профессии. Я изучила уже эту сферу, ищу для себя в ней все самое интересное. Я делаю все по ощущениям и не заставляю себя, если не хочется.
Как происходит обучение?
Я знаю, что в Эстонии есть Kunstiakadeemia, у них есть направление графического дизайна. Я сначала думала поступить, но я не смогла попасть на магистратуру, поскольку нужно было снова проходить программу бакалавриата. Но я решила эту проблему и стала пополнять свои знания в русскоязычных школах графического дизайна. В них выше конкуренция и у преподавателей есть огромный опыт. Обучение направлено не только на то, как создать, но еще и на то, как общаться с клиентами (формировать цену, как искать клиентов). Буквально каждый шаг объясняется и дается обратная связь, рассказывают о возможностях данной профессии, а после окончания курса делятся базой данных\контактами потенциальных клиентов. После курса все зависит от человека — как он будет использовать эти знания. Есть даже курсы, в которых человека могут добавить в определенный чат, и он будет уже там получать заказы. Для меня в обучении важны преподаватели, Перед тем, как куда-то пойти, я делаю целое исследование и узнаю этих людей. Важно не только это, но и программа, которую оценили прошлые ученики. Всегда есть разные группы\чаты, где люди делятся свои опытом. В обучение еще можно внести просто постоянный поиск новой информации. Всегда надо быть в теме, следить за топовыми художниками и заимствовать некоторые элементы.
Я убеждена в том, что работа найдется для каждого иллюстратора. Все дело в портфолио и сарафанном радио.
Этапы работы: что вообще делает графический дизайнер?
Прежде всего мне приходит запрос от клиента. Например, он хочет заказать визитку, и я скидываю ему свой price list, прописывая дополнения (цена зависит от сложности и так далее). Если цена на услугу устраивает, то мы продолжаем беседу. Чаще всего человек не знает, что он именно хочет, и я скидываю примеры работ, спрашивая детали логотипа.
Далее идет вопрос времени. Я могу сделать, например, за неделю, но все зависит от правок клиента. Прежде всего я посылаю свой вариант и уже исходя из этого человек поправляет. В идеале, у профессионалов каждое количество правок имеет свою цену. Например, 5 правок за одну сумму, а если хочется больше, то нужно доплачивать больше. Пока что наш народ не готов платить за это, да и я не считаю себя таким профессионалом. Я иду на уступки и создаю позитивный коннект для пользы общего дела. После правок со стороны клиента я присылаю исправленный вариант. Когда клиенту все нравится на 100%, я прошу оплатить свою работу. Предоплату я не прошу, если это лого\визитка. Но если дело касается больших заказов, то половину суммы могу запросить. Если говорить о фриланс-площадках, то там обязательно вносится предоплата. Далее я высылаю в нужном формате заказ и обязательно сохраняю его себе. Если у клиента что-то изменилось, например номер телефона, то я просто изменю его в документе и вышлю файл снова.
Инструменты: что должно быть в арсенале графического дизайнера?
Пока у меня не было планшета, я рисовала на компьютере. Это сложно, занимает много времени, но все работают в классических программах для иллюстраторов, и если знать все команды, то можно упростить себе жизнь донельзя. Насчет программ — для создания веркторных иллюстраций нужен Adobe Illustrator, это важно для печати. После уже появился планшет и на данный момент самой популярным приложением является Procreate, поскольку в нем огромный набор кистей и стоимость всего 10 евро за один раз. Но эта программа доступна только на продукции Apple. В принципе все можно делать в планшете, это удобно и практично.
От себя могу посоветовать приложение Canva для создания несложных постеров, постов. Желательно иметь премиум-аккаунт, поскольку открыта вся библиотека медиа файлов.
Насколько это творческая профессия?
Это зависит от личных ощущений. Можно вообще быть далеким от творчества — просто выполнять заказы. Иногда они не требуют никакого творчества. Все зависит от клиента и услуги. Иногда вытягивают просто знания. Творчество становится важным, когда человек несет цель, идею. Тогда важно смотреть нестандартно. Но эта работа может легко превратиться в рутину, если переусердствовать.
Назови основные плюсы работы
Самый главный плюс — работа на себя. Об этом мечтают все. Работая графическим дизайнером, невозможно сидеть на одном месте, постоянно происходит совершенствование. Всегда есть выбор, как рисовать, в каком стиле, и в этом есть свой креатив. Можно создавать новое и превратить свое хобби в работу.
А минусы?
Не стоит забывать, что есть и другая сторона. Прежде всего, минус заключается в том, что может не быть клиентов. Но это не значит, что их всегда не будет. Сложность также заключается в общении с ними — все люди разные, характеры и нравы тоже. Хотелось бы еще затронуть тему здоровья, ведь приходится иногда очень долго сидеть на одном месте и в одном положении. Я уже не говорю о зрении, надо понимать, что глаза должны отдыхать.
Как находить вдохновение?
Во-первых, сохраняю в Instagram заметки, подписываюсь на аккаунты, которые цепляют творчеством. Pinterest очень помогает, просто фотографирую то, что привлекает мое внимание. Вдохновение есть во всем, я сохраняю все к себе в папки для нужного случая.
Нужно ли иметь дополнительное образование (например художественная школа) для данной профессии, или подойдет просто умение рисовать\фантазировать?
С одной стороны, конечно лучше иметь опыт в школе\университете. Ситуации могут быть разные, например: некоторые работодатели нуждаются в иллюстраторе, и логично, что они напишут преподавателю из направления ”графического дизайна”, и он им даст контакт ученика. Так же там создаются портфолио и новые знакомства. Но с другой стороны, лучше идти по своему пути, поскольку в университете есть и опции ”общих предметов”, из-за которых можно перегореть и потерять интерес. Всю информацию можно найти, поэтому нет проблем с обучением, можно развиваться без прошлого опыта.
В каких сферах можно работать, имея данную профессию?
Места работы могут быть разнообразными. Можно работать на кого-то, например в фирме или в студии. Можно работать на себя, найдя свою нишу. Самое главное — найти то, что нравится.
Прибыльно ли это?
Сейчас везде нужна и печатная, и цифровая продукция. Фирмы продолжат открываться, и им нужен брендинг. Это всегда будет актуально, и даже роботы не смогут заменить человека, потому что мы создаем уникальный продукт. Зарплата может быть разной, зависит от знаний и умений, количества заказов. Все зависит и от человека, как он выстроит свою работу. Зарплата может быть от минималки до нескольких тысяч. Также хочу упомянуть, что от страны тоже зависит. В России платят меньше, в Англии больше.
Есть определенное мнение, что ”графический дизайнер — не профессия”, особенно у старшего поколения. Почему это не так?
На самом деле, если начинают такое говорить, то просто стоить напомнить, что даже в СССР были плакаты, которые рисовали такие же иллюстраторы. Эта профессия всегда была, но тогда все делали вручную.
Советы и ошибки. Что можешь сказать новичкам?
Ошибки у каждого свои, и на них стоит учиться. Я бы посоветовала новичкам ценить свой труд и правильно ставить цены за свои работы. Но самое гласное — нужно уметь получать удовольствие, не делать через силу.
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