Графический дизайнер — работа мечты? Чего ожидать и с чего начинать тем, кто давно хотел попробовать

Я знаю, что в Эстонии есть Kunstiakadeemia, у них есть направление графического дизайна. Я сначала думала поступить, но я не смогла попасть на магистратуру, поскольку нужно было снова проходить программу бакалавриата. Но я решила эту проблему и стала пополнять свои знания в русскоязычных школах графического дизайна. В них выше конкуренция и у преподавателей есть огромный опыт. Обучение направлено не только на то, как создать, но еще и на то, как общаться с клиентами (формировать цену, как искать клиентов). Буквально каждый шаг объясняется и дается обратная связь, рассказывают о возможностях данной профессии, а после окончания курса делятся базой данных\контактами потенциальных клиентов. После курса все зависит от человека — как он будет использовать эти знания. Есть даже курсы, в которых человека могут добавить в определенный чат, и он будет уже там получать заказы. Для меня в обучении важны преподаватели, Перед тем, как куда-то пойти, я делаю целое исследование и узнаю этих людей. Важно не только это, но и программа, которую оценили прошлые ученики. Всегда есть разные группы\чаты, где люди делятся свои опытом. В обучение еще можно внести просто постоянный поиск новой информации. Всегда надо быть в теме, следить за топовыми художниками и заимствовать некоторые элементы.