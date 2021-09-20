Новости России
20.09.2021, 08:03

На выборах в Госдуму РФ лидирует ”Единая Россия”

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Valery Sharifulin/TASS/Scanpix
На выборах в Госдуму восьмого созыва лидирует ”Единая Россия”. За нее проголосовали 45,54% граждан страны.

Таковы предварительные данные Центризбиркома после обработки 45,01% протоколов с избирательных участков, передает NTV.

На втором месте по-прежнему КПРФ, последние данные — 21,58% голосов. В тройку лидеров также входит ЛДПР, за эту партию проголосовали 8,16% избирателей. Далее следуют ”Справедливая Россия” (7,61% голосов) и ”Новые люди” (6,07%).

Другие партии по итогам обработки 45% бюллетеней не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в Государственную думу.

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