На выборах в Госдуму РФ лидирует ”Единая Россия”

Таковы предварительные данные Центризбиркома после обработки 45,01% протоколов с избирательных участков, передает NTV.

На втором месте по-прежнему КПРФ, последние данные — 21,58% голосов. В тройку лидеров также входит ЛДПР, за эту партию проголосовали 8,16% избирателей. Далее следуют ”Справедливая Россия” (7,61% голосов) и ”Новые люди” (6,07%).