20.09.2021, 08:03
На выборах в Госдуму РФ лидирует ”Единая Россия”(62)
Valery Sharifulin/TASS/Scanpix
На выборах в Госдуму восьмого созыва лидирует ”Единая Россия”. За нее проголосовали 45,54% граждан страны.
Таковы предварительные данные Центризбиркома после обработки 45,01% протоколов с избирательных участков, передает NTV.
На втором месте по-прежнему КПРФ, последние данные — 21,58% голосов. В тройку лидеров также входит ЛДПР, за эту партию проголосовали 8,16% избирателей. Далее следуют ”Справедливая Россия” (7,61% голосов) и ”Новые люди” (6,07%).
Другие партии по итогам обработки 45% бюллетеней не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в Государственную думу.