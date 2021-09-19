Новости России
19.09.2021, 19:05

Мощные DDoS-атаки заблокировали работу сайта "Новой газеты"

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото автора Mati Mango: Pexels
Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов связывает хакерскую атаку с публикациями издания о выборах в России. Вскоре после восстановления работы сайта на него обрушилась еще более мощная атака. Об этом сообщает DW.

На сайт "Новой газеты" была совершена мощная DDoS-атака, в результате которой страница газеты заблокирована. Об этом в Twitter сообщил редактор отдела политики издания Кирилл Мартынов. "Хорошо оценивают нашу работу по выборам", — иронически написал он.

В аккаунте издания в Telegram сообщается, что сайт подвергся атаке в 14.45 по Москве, и вначале справлялся с ней, но затем ее мощность усилилась: "Трафик достиг 3 гигабит в секунду. Сайт "Новой газеты" пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду". Спустя какое-то время хакеры вычислили адрес сервера и вели атаку напрямую на его IP-адреса.

Позднее команда "Новой" написала в Facebook, что работа сайта восстановлена, однако через некоторое время сообщила, что он подвергся новой, еще более сильной атаке — на этот раз ее мощность составила 10 гигабит в секунду (то есть 1,2 млн запросов в секунду).

До восстановления работы сайта "Новая газета" публиковала новости в своих соцсетях.

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