Песков на акции "Миллион призов" стал обладателем 10 тыс. баллов. Теперь он сможет потратить их в ”Магните” или ”Бургер Кинге”

Вообще по программе ”Миллион призов” разыгрывают даже квартиры в Москве и машины, но Пескову повезло чуть меньше. Ему достались 10 тысяч призовых баллов, которые можно потратить у партнеров программы по курсу ”один балл = один рубль”.

Среди этих партнеров — ”Магнит”, ”Пятерочка”, ”Детский мир”, ”Азбука вкуса”, ”Дикси”, ”Лента”, ”Спортмастер”, ”Теремок”, Burger King и другие. Однако на что именно потратит свои баллы Песков, пока неизвестно. Глава московского штаба по наблюдению за выборами, журналист Алексей Венедиктов пояснил, что пресс-секретарь президента еще не знает, что победил в розыгрыше.