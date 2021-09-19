Скандал с подлодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО

Франция назвала отношения с НАТО напряженными на фоне сообщений о том, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в субботу, 18 сентября, в эфире французского телеканала France 2, что данное решение осложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом.

"Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", — подчеркнул Ле Дриан, добавив, что если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, что в данном случае не было".

"C’est très symbolique. Il y a eu une rupture de confiance."@JY_LeDrian, ministre des Affaires étrangères, sur l’affaire du contrat de sous-marins rompus par l’Australie.



▶️ #JT20HWE @LaurentDelahous pic.twitter.com/ifZKLRlKdr — Info France 2 (@infofrance2) September 18, 2021

По мнению главы внешнеполитического ведомства Франции, произошедшее поставило под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. Руководитель МИД в этой связи заявил о "лжи" и отсутствии доверия: "Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе". По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Ле Дриан обвинил Лондон в оппортунизме

"Мы отозвали наших послов в (Канберре и Вашингтоне. — Ред.) для переоценки ситуации", — констатировал французский министр. "Применительно к Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости отзывать нашего посла для объяснений", — добавил он.