Жизнь после "сланцевой эпохи": блогеры сняли видео про Кохтла-Ярве

"В этом году Кохтла-Ярве исполняется 75 лет. Город достаточно молодой, и обязан он своим основанием сланцевой промышленности. Это видео будет про сланец и места, с ним связанные. Немного расскажем про добычу сланца, покажем, как выглядят места после его выработки и какое новое назначение они получили. Сможет ли дожить Кохтла-Ярве до своего столетия без сланцевой промышленности?" — пишут авторы в описании к ролику.

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