В РФ проходит итоговый день голосования

В России 19 сентября проходит третий, итоговый, день голосования по выборам депутатов Госдумы. Первыми в 08.00 по местному времени (в 23.00 МСК 18 сентября. — Ред.) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Закроются они в 20:00 по местному времени, тогда же завершится и онлайн-голосование.

По итогам двух дней голосования на 20.00 МСК 18 сентября явка в очном формате составила 31,51%, сообщили в ЦИК. Между тем, как следует их данных дистанционного электронного голосования на 06.50 МСК 19 сентября, онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу составила 84,2%. При этом функцией переголосования на 17.00 МСК 18 сентября воспользовались 95 тыс. жителей Москвы.

Как и где можно проголосовать в Эстонии?

Живущие в Эстонии граждане РФ могут проголосовать на пяти избирательных участках, три из которых находятся в Таллинне.

Избирательные участки будут открыты 19 сентября с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

- г.Таллин, ул. Пикк, д.19 (избирательные участки №№ 8342, 8343),

тел. (+372) 539-652-23, (+372) 539-518-35;

- г.Таллин, ул.Пикк, д.23 (избирательный участок № 8344),

тел. (+372) 539-649-62;

- г.Таллин, ул.Лай, д.18 (избирательный участок № 8345),

тел. (+372) 539-651-54;

- г.Тарту, ул.Юликоли, д.1 (избирательный участок № 8346),

тел. (+372) 539-649-07;

- г.Нарва, ул. Кирику, д.8 (избирательные участки №№ 8347, 8348, 8349, 8350),

тел. (+372) 588-909-32, (+372) 588-909-37, (+372) 588-909-38, (+372) 588-909-42.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина России.

"Прогнозировать, сколько людей придет на выборы, весьма затруднительно. Для ориентировки можем сообщить, что в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняло участие 4225 человек (это по месту голосования в посольстве России в Таллине).