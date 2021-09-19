Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане

Это первый в истории космический полет, в котором не участвовало ни одного профессионального астронавта. Все четверо участников — туристы: Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски.

Тепловой щит позволил капсуле выдержать нагрев при вхождении в верхние слои атмосферы. Затем раскрылись четыре больших парашюта, и капсула коснулась поверхности океана около 23:00 по Гринвичу.

После этого на место приводнения немедленно направилось судно Space X, которое помогло астронавтам выйти из капсулы. Затем на вертолете их отправили на космодром на мысе Канаверал, откуда они стартовали в среду.

"Вот это путешествие у нас было, — радировал из капсулы Джаред Айзекман вскоре после приводнения. — И это только начало".

Айзекман, миллиардер, владелец компании по обработке платежей Shift4 Payments и энтузиаст космоса, заплатил за полет сумму, размер которой официально не раскрывается. Журнал Time оценил ее примерно в 200 млн долларов.

Он стал неофициальным командиром экспедиции и отобрал троих других участников полета, с которым и до этого знаком не был.