YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

"Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", — говорится в сообщении, которое появляется вместо видео.

В 8:00 мск в пятницу, 17 сентября, компании Google и Apple удалили из Google Play и App Store приложение с "Умным голосованием".

16 сентября представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Как сообщил после заседания замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.

В конце августа и начале сентября РКН требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, заявили в ведомстве, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ также иноагентом).

6 сентября в пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" сообщили, что сайт "Умное голосование" заблокирован в РФ, так как используется для продолжения деятельности ФБК. Ранее были заблокированы в РФ около 50 ресурсов, связанных с Навальным.