Знаменитый боец ММА Емельяненко победил в поединке с простым блогером. Но только с помощью судей

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.