19.09.2021, 01:34
Знаменитый боец ММА Емельяненко победил в поединке с простым блогером. Но только с помощью судей
Фото: Scanpix
Российский боец Александр Емельяненко решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в главном бою турнира промоушена ”Наше Дело”.
Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.
В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Емельяненко получил за бой около 115 000 евро, Тарасов — 55 000 евро.