Жилье превращается в предмет роскоши

Прошлой ковид-весной весь мир запаниковал. Не только из-за вируса. Царило неведение, как закрытая жизнь повлияет на экономику, рабочие места, цепочки поставок, финансирование.

На рынках из-за ослабления рисков усилилось давление со стороны продаж, и резко снизился спрос на сырье и офисные площади. Ненадолго упала даже цена на жилье. После финансового кризиса 2008 года она снова значительно опустилась.