В Ростовскую область приехали избиратели из ДНР и ЛНР. Им выдали паспорта прямо перед участком

Корреспонденту Дождя сообщили, что 18 сентября только из Донецка выехало шесть автобусов с избирателями. В каждом из них примерно по 50 человек. На одном из автобусов написано ”Наш выбор — Россия!”

Один из избирателей рассказал Дождю, что получил паспорт по приезде в Матвеево-Курганском сельском поселении. Он заявил, что очень рад, что ему дали возможность приехать проголосовать.

Накануне ”Кавказский узел” опубликовал интервью с избирателями из Луганской области, также приехавшими в Ростовскую область, чтобы проголосовать. По данным издания, из ЛНР привезли около 200 человек. Они получили российские паспорта перед избирательным участком.

Одна из приехавших девушек сказала изданию, что ее ”заставили получить паспорт и отправили голосовать”, а за кого голосовать — она не знает.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорил, что власти республики организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для желающих проголосовать на выборах в российскую Госдуму. Для них организовали упрощенный пограничный контроль.

Кроме того, жители ДНР и ЛНР могут проголосовать дистанционно через портал ”Госуслуги”.

В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство по упрощенной процедуре. В июле 2021 года замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что по этой схеме российские паспорта получили более 600 тысяч жителей самопровозглашенных республик.