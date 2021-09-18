Бывший клуб Марта Поома и Хенрика Ойямаа находится на грани банкротства

Согласно пресс-релизу клуба, ”ничего другого не остается, кроме как принять это непростое решение”. "Дерби" не смог найти новых владельцев, а эпидемия коронавируса оказала разрушительное воздействие на финансы клуба.

"Дерби Каунти", возглавляемый бывшим капитаном сборной Англии Уэйном Руни, занимает 16-е место в английском Чемпионшипе, набрав 7 очков после первых семи игр. Из-за предыдущего нарушения правил финансового фэйр-плей им уже грозит потеря очков, а когда они попадут под внешнее административное управление, их оштрафуют еще больше.

Тем не менее, "Дерби" все еще может апеллировать к исключительным обстоятельствам, утверждая, что финансовое положение клуба напрямую связано с коронавирусом, а не с финансовыми нарушениями.

Этим летом Дерби не разрешили приобрести новых игроков, потому что в предыдущие месяцы игрокам не платили.

"Дерби Каунти" становился двукратным чемпионом Англии в сезонах 1971/1972 и 1974/75. Эстонский голкипер Март Поом играл за ”Дерби Каунти” с 1997 по 2003 год, проведя 146 матчей. Хенрик Ойямаа является воспитанником клуба и выступал за него с 2007 по 2009 год.