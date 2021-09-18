Раскрыта зарплата Месси. Сколько же получает самый знаменитый аргентинец мира?
Lionel Messi
Foto: Olivier Matthys/AP/Scanpix
Французское издание L'Equipe раскрыло заработную плату аргентинского форварда Лионеля Месси в ”Пари Сен-Жермен”.
Как сообщает источник издания, согласно действующему соглашению аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность, который он получит, если останется во французском клубе на второй и третий сезоны.