Представлен девиз Олимпийских игр в Пекине

”Девиз отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы как сообщество с общим будущим для человечества. Девиз демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности и видение Олимпийского движения и цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире, а также видение Паралимпийских игр, особенно в создании инклюзивного мира.