17.09.2021, 15:21
Представлен девиз Олимпийских игр в Пекине
Фото: Scanpix
”Вместе ради общего будущего” — таким будет девиз Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом объявил Организационный комитет игр на своем официальном сайте.
”Девиз отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы как сообщество с общим будущим для человечества. Девиз демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности и видение Олимпийского движения и цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире, а также видение Паралимпийских игр, особенно в создании инклюзивного мира.
Эти слова также отражают общие требования человечества о том, что мир должен работать вместе ради лучшего будущего, особенно с учетом особой ситуации с пандемией COVID-19”, — заявил оргкомитет.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.