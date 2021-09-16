Раймонд Кальюлайд: Яна Тоом ошибается — русский вопрос на выборах в Таллинне не играет никакой роли

Чтобы вопрос стал важным на выборах, должна существовать поляризация между различными политическими силами.

Ранее Центристская партия во главе с Эдгаром Сависааром предложила четкую альтернативу другим партиям, особенно Партии реформ во главе с Андрусом Ансипом. Например: во время пребывания Ансипа на посту премьер-министра между Эстонией и Россией практически не было контактов на высшем уровне. Говорить о президенте Тоомасе Хендрике Ильвесе в этом контексте даже нет смысла.

Сависаар же часто бывал в Москве, читал там лекции и встречался с людьми, которые были связаны с российским руководством на высшем уровне и получал за это много оскорблений в эстонской прессе. Каждый раз, когда он возвращался из Москвы поездом, его встречала целая толпа журналистов.

Сейчаc Центристская партия сама у власти, четыре года ее председатель Юри Ратас возглавлял правительство. Улучшилось ли что-то в отношениях между Эстонией и Россией? Изменилось ли что-нибудь в риторике эстонской стороны? Например, сколько встреч было у Ратаса с премьер-министром России Михаилом Мишустиным? Правильный ответ: ни одной. Состоялся один визит в Россию, но в его рамках никаких официальных встреч не было.

Русскоязычные школы все равно исчезнут

Еще один крайне важный для местных русскоязычных вопрос — будущее русскоязычных школ.

Лидеры Центристской партии и все депутаты Рийгикогу из этой партии поставили подписи на коалиционном соглашении с Партией реформ, в котором черным по белому прописан переход на образование на эстонском языке. Если кто-то из них утверждает, что не подписывал такой документ, — он лжет или не умеет читать.

Министр образования и премьер-министр подтвердили, что реформа состоится и будет реализована не позднее 2035 года. В Министерстве образования есть специальная рабочая группа, которая подготавливает переход. Партия реформ не обязана приходить к власти в Таллинне, чтобы добиться каких-либо изменений в этой сфере — они уже согласованы с Центристской партией на Тоомпеа.