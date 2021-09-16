ВИДЕО | ”Путина в тюрьму”: Акция протеста в поддержку Навального на Красной площади продлилась лишь несколько секунд

Акция была организована активистами ”Гражданского общества Калужской области”. Они требовали освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального.

На обнародованном видео можно заметить, что спустя несколько секунд после того, как активисты развернули баннер, к ним подбежали сотрудники полиции и буквально выхватили его из рук.

По данным ”ОВД-Инфо”, участников акции задержали, при этом одного из них избили в полицейском автомобиле. Вместе с активистами задержали журналиста RusNews Евгения Евсюкова, снимавшего акцию. У него отобрали пресс-карту.