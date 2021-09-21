”Понаехавший” российский художник Андрей Столыпин про Нарва-Йыэсуу: это — моя малая родина

Близко, молочные продукты отменные, всегда было немножко похоже на Европу — вот что что называет Андрей Столыпин в первую очередь, когда его просят рассказать, почему он из года в год возвращается в Нарву.

Дело в том, что дачу в Усть-Нарве дали еще его отцу в 1976 году, который был в то врем действующим спортсменом, капитаном футбольной команды. И вот за очередную медаль его решили наградить.

"Было это на приеме у министра вооруженных сил Устинова. Отцу было сказано, что он может в любое место СССР ткнуть — и будет участок для строительство дома. Вот он и ткнул."

Недавно мне вот что сказали — что у вас в России, места мало что ли? Зачем вы сюда-то едете? Есть где, но честно скажу — мне ближе — здесь. Если говорить о родине, то это — одна из моих малых родин (вторая — санкт-Петербург). Я здесь уже лет 40. Постоянно не живу, но периодически нахожусь здесь. Сейчас по полгода в год.

А если возвращаться к теме "понаехавших" — вот через дом "понаехали" англичане, еще одна женщина наполовину итальянка, из Италии приехала на родину своей матери. И ведь это — здорово, значит место притягивает! Я ни разу в жизни не напрягался в общении с эстонцами и ни один эстонец не напрягался в общении со мной. У отца было много эстонцев-друзей, да и у меня тоже.

В общем, я себя от вас здесь не отделяю — я тоже здесь живу, я такой же как вы. Я не понаехавший, а уже давным-давно местный".