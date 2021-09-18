Не все то золото, что блестит: съедобен ли золотой шампиньон?

Не так много грибов удостоены прозвища ”золотой”, тем более, если этот гриб редкий, малознакомый и, добавлю от себя, сотканный из противоречий. О том, каких — позже. Но что у гриба не отнять — он красив, и необычен по форме и строению.

Феолепиота золотистая (лат.Phaeolepiota aurea) или ”Золотой шампиньон” — именно под такой маркой его продают на рынках ушлые торговцы. Очевидно, чтобы придать ему особую, повышенную статусность, дескать, плохой гриб, да ещё и шампиньон, золотым не назовут. Однако, не всё так просто.

До осени этого года я встречал феолепиоту лет десять тому назад. Всякий раз, оказываясь в местах, где её когда-то видел, тщательно осматривал окрестности, но гриба словно след простыл. И вот наконец очередная встреча, причём в совершенно новом месте, где её сроду не наблюдалось. Как всегда на обочине дороги, и как всегда в большой компании. Обрадовался: ”Ну, привет, грибочки! Где вас так долго носило?”.

Встретить феолепиоту можно также в парках, на лугах и пастбищах, на лесных полянах, в кустах и густой траве, часто по соседству с крапивой, в общем, там, куда обычно грибники нос не суют.

Теперь о противоречиях. В одних источниках гриб включают в семейство Паутинниковых, других в Рядовковых, третьих, в Шампиньоновых. Совершенно точно можно сказать лишь то, что в своём роде это единственный вид.

Что касается съедобности и пищевой ценности феолепиоты, то где-то утверждается о её превосходном вкусе, где-то гриб считают условно съедобным, поскольку хотя и редко, но были случаи желудочных расстройств и диареи, а некоторые исследования и вовсе показали, что гриб хоть и в малых дозах, но содержит так называемые следы синильной кислоты и вдобавок ещё накапливает кадмий и поэтому его не считают больше съедобным. Приехали…