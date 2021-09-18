Не все то золото, что блестит: съедобен ли золотой шампиньон?(3)
Не так много грибов удостоены прозвища ”золотой”, тем более, если этот гриб редкий, малознакомый и, добавлю от себя, сотканный из противоречий. О том, каких — позже. Но что у гриба не отнять — он красив, и необычен по форме и строению.
Феолепиота золотистая (лат.Phaeolepiota aurea) или ”Золотой шампиньон” — именно под такой маркой его продают на рынках ушлые торговцы. Очевидно, чтобы придать ему особую, повышенную статусность, дескать, плохой гриб, да ещё и шампиньон, золотым не назовут. Однако, не всё так просто.
До осени этого года я встречал феолепиоту лет десять тому назад. Всякий раз, оказываясь в местах, где её когда-то видел, тщательно осматривал окрестности, но гриба словно след простыл. И вот наконец очередная встреча, причём в совершенно новом месте, где её сроду не наблюдалось. Как всегда на обочине дороги, и как всегда в большой компании. Обрадовался: ”Ну, привет, грибочки! Где вас так долго носило?”.
Встретить феолепиоту можно также в парках, на лугах и пастбищах, на лесных полянах, в кустах и густой траве, часто по соседству с крапивой, в общем, там, куда обычно грибники нос не суют.
Теперь о противоречиях. В одних источниках гриб включают в семейство Паутинниковых, других в Рядовковых, третьих, в Шампиньоновых. Совершенно точно можно сказать лишь то, что в своём роде это единственный вид.
Что касается съедобности и пищевой ценности феолепиоты, то где-то утверждается о её превосходном вкусе, где-то гриб считают условно съедобным, поскольку хотя и редко, но были случаи желудочных расстройств и диареи, а некоторые исследования и вовсе показали, что гриб хоть и в малых дозах, но содержит так называемые следы синильной кислоты и вдобавок ещё накапливает кадмий и поэтому его не считают больше съедобным. Приехали…
Но фан-клуб любителей золотого шампиньона не сдаётся и утверждает, что после того как феолепиоту тщательно отмыть от спорового порошка и подвергнуть термической обработке, желательно дважды по 20 минут с промывкой, которая уменьшает концентрацию цианидов, никакого отравления не будет. А вкус у гриба отменный!
В общем, употреблять ли этот гриб ”думайте сами, решайте сами”.
Тем временем грибной сезон продолжается! Всем успехов на тихой охоте! Ни шляпки ни ножки!
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