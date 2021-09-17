Завтрак и тренировки: что можно есть перед физической нагрузкой?

Что делать, если вы можете заниматься только рано утром, до работы. Полноценно поесть до тренировки не выходит, сложно заниматься на полный желудок, как быть? А может, вообще нужно делать упражнения натощак?

Если у вас был плотный ужин, то тренировка на голодный желудок зайдёт легко. А если вы следуете всем правилам здорового питания и поужинали за 3 часа до сна, то что-нибудь лёгкое перед тренировкой нужно съесть.

В первую очередь чтобы дать организму энергию. Если кусок не лезет в горло, то еду можно на крайний случай и выпить.

Вот примеры легкого завтрака:

Смузи: яблоко, сельдерей, шпинат, цуккини (добавляй любимые ингредиенты)

Греческий йогурт с мёдом или ореховой пастой

2 овсяных печенья и чай

Фрукт (любой на свой вкус)

Кукурузные или рисовые хлебцы и нежирная ветчина

Яйцо и помидор/огурец

Протеиновый шейк (на молоке или воде)

Протеиновый батончик

Полноценный прием пищи обычно делается за 1,5 — 2 часа до тренировки, а такой перекус вы можете сделать всего за полчаса.

Нет ни одного доказательства, что на голодный желудок жир сжигается лучше. Более того, есть даже исследования, доказывающие обратное.

Тем более, если у вас силовая тренировка, то основная цель — рост и укрепления мышц. Для этого нужны питание и силы.

На процесс жиросжигания влияет только общее количество калорий, которое вы потребили в течение дня. Если их будет больше нормы, вы будете набирать вес. Если меньше — будете сбрасывать. Независимо от времени приема пищи.

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