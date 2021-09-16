Скончался великий баскетбольный тренер

Ивкович возглавлял сербский ”Партизан”, греческие клубы ПАОК, ”Олимпиакос”, турецкий ”Анадолу Эфес”, а также российские ЦСКА и ”Динамо”.

Под руководством специалиста ЦСКА трижды становился чемпионом России и один раз завоевал Кубок страны, играл в Финале четырех Евролиги, а "Динамо" стали победителем Кубка УЛЕБ (теперь — Еврокубок). Также он дважды привел ”Олимпиакос” к победе в Евролиге.

Во время работы Ивковича главным тренером сборная Югославии стала серебряным призером летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, а также стала чемпионом мира (1990), трехкратным победителем первенства Европы (1989, 1991, 1995). Также он привел команду Сербии к серебру чемпионата Европы 2009 года.