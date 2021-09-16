ВИДЕО | SpaceX впервые в истории запустила корабль с полностью гражданским экипажем

Компания SpaceX впервые в истории запустила корабль с непрофессиональными астронавтами на борту, трансляция запуска велась на сайте компании. На корабле находятся четыре человека.

Запуск корабля Crew Dragon прошел в рамках миссии Inspiration4. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 3:02 мск со стартового комплекса NASA во Флориде на мысе Канаверал. Полет продлится три дня, после чего Crew Dragon приводнится на одну из площадок у побережья Флориды.

Первая ступень ракеты-носителя отделилась примерно через две с половиной минуты, вторая — примерно через девять минут и через некоторое время после этого Crew Dragon вышел на запланированную орбиту. Полет космического корабля проходит на высоте 575 км. Таким образом, Crew Dragon дальше от Земли, чем Международная космическая станция, которая находится на высоте 420 км. Корабль облетает Землю каждые 90 минут.

Миссию Inspiration4 на борту Crew Dragon возглавляет Джаред Айзекман, миллиардер, основатель Shift4 Payments и опытный пилот, говорится на сайте SpaceX. Он оплатил полет и намеревается с его помощью собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей, в том числе от онкологии. Также в состав экипажа вошла Хейли Арсено, бывшая пациентка больницы St. Jude, в детстве перенесшая рак костей. Сейчас она работает в том же медицинском учреждении помощником врача. Вместе с ними на борту находятся ветеран ВВС США и аэрокосмический инженер Крис Семброски, а также пилот Сиан Проктор.

”Во время своего многодневного путешествия по орбите экипаж Inspiration4 будет проводить научные исследования, направленные на улучшение здоровья людей на Земле, а также во время будущих длительных космических полетов”, — говорится на сайте SpaceX.

После запуска SpaceX в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео, снятое из стеклянного купола, установленного на месте стыковочного с МКС механизма.

О запуске миссии стало известно в феврале. В SpaceX сообщали, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом.