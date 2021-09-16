Большую часть фильма главная героиня ходит голой: кинокритик впечатлен фильмом о монахине-лесбиянке(19)
В Википедии есть статья ”Бенедетта Карлини”. И там сверху, где обычно вкратце, до растекания подробностями, изложена суть статьи, сказано, что Бенедетта Карлини была ”католической монахиней-лесбиянкой и мистиком в контрреформационной Италии”, Отбрасывая непонятную последнюю часть, можно с уверенностью сказать, что, если вас не заинтересует последний фильм Пауля Верхувена по началу описания, у вас нет не только сердца, но какого бы то ни было любопытства вообще.
Верхувен снял очень странный байопик. То есть, странен даже не сам байопик, странен его объект. Жизнь Бенедетты Карлини (фильм про неё российские прокатчики в привычной им манере назвали ”Искушение”, возможно, русское название в нашем прокате будет таким же) представляла собой смесь ровно двух вещей. Физического влечения к другой монахине, сестре Бартоломее, и непонятных происшествий с её организмом. В какой-то момент жизни в монастыре (а Бенедетту отдали туда в самом раннем детстве, потому что так её отец обещал Иисусу — понимаете, вообще?) ей стало казаться, что тот самый Иисус является ей, говорит с ней и вообще избрал её для того, чтобы спасти если не всё человечество то хотя бы один конкретный маленький город Пеша. В котором как раз до кучи начинается эпидемия чумы.
С исторической точки зрения достаточно сложно уложить в себе в один штабель эти два явления. Действие фильма происходит в конце шестнадцатого века, и с какой-то глобальной вселенской точки зрения прошла какая-то минута — и вот чумы, например, давно уже нет (если только бигфарма не впустила её в нашу кровь в виде прививок от коронавируса), а с другой стороны, оказывается, уже в то время (Шекспир и его персонажи, чтобы вам было понятнее), существовали секс-игрушки, не сильно отличающиеся от современных.
Собственно, бог с ним с сексом (возможно, эта фраза могла бы послужить слоганом фильма, но я ни на что не претендую), понятно, что Верхувен всегда был по этой части скандалистом и запихивал (по Фрейду) сексуальные сцены даже в самые фантастические ( в самом прямом смысле слова) из своих фильмов. Раз ты снимаешь байопик о человеке, про которого даже Википедия начинает рассказ с его сексуальной ориентации, без эротических сцен тебе, очевидно, не обойтись. Интереснее в контексте ”Бенедетты” (или ”Искушения”, как угодно) другое. Интересенее эти мистические явления и проявления в жизни Бенедетты. Появляющиеся на её руках стигматы и внезапные припадки, во время которых она вдруг говорит мужским голосом от лица самого Иисуса Христа. Кажется, что если бы она жида во времена моего детства, она бы просила ставить к экранам телевизоров банки с водой и класть ”крэма” (приятный человек Алан Чумак выражался именно так), и обещала бы, что у нас рассосутся швы и ещё что-то произойдёт со спайками (к сожалению, как говорил на их счёт неприятный человек Анатолий Кашпировский, я не помню). Вопрос даже не в том, на самом ли деле с Бенедеттой происходило всё то, что, как она утверждает, происходило, это тоже не так уж важно.
Точнее, на этот вопрос (было или нет) Верхувен ответ даёт, и ответ однозначный. Но важнее то, зачем Бенедетта утверждала то, что утверждала. Зачем вообще человеку приходит в голову мысль о том, что он обладает сверхъестественными способностями? Не ”как”, а именно ”зачем”. Что это ему даёт, особенно в то время, когда и за меньшие странности в поведении на раз сжигали на костре. Настолько хочется быть значимым, что ради этого идёшь на риск для жизни? Желание славы перевешивает чувство самосохранения?
И вот в эту, самую интересную для исследования сторону, Верхувен совсем не копает. Вероятно, потому, что фамилия у него Верхувен, а не Альмодовар, Рейгадас или любая другая. Так что ”Бенедетта”, как почти все фильмы маститого голландца — кино зрелищное, местами немножко скандальное, и очень красивое. Например, в роли Бенедетты снялась потрясающе красивая бельгийская актриса Виржини Эфира. И значительную часть фильма она ходит голой. И — ну — это стоит того, чтобы посмотреть.
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