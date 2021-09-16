Большую часть фильма главная героиня ходит голой: кинокритик впечатлен фильмом о монахине-лесбиянке

В Википедии есть статья ”Бенедетта Карлини”. И там сверху, где обычно вкратце, до растекания подробностями, изложена суть статьи, сказано, что Бенедетта Карлини была ”католической монахиней-лесбиянкой и мистиком в контрреформационной Италии”, Отбрасывая непонятную последнюю часть, можно с уверенностью сказать, что, если вас не заинтересует последний фильм Пауля Верхувена по началу описания, у вас нет не только сердца, но какого бы то ни было любопытства вообще.

Верхувен снял очень странный байопик. То есть, странен даже не сам байопик, странен его объект. Жизнь Бенедетты Карлини (фильм про неё российские прокатчики в привычной им манере назвали ”Искушение”, возможно, русское название в нашем прокате будет таким же) представляла собой смесь ровно двух вещей. Физического влечения к другой монахине, сестре Бартоломее, и непонятных происшествий с её организмом. В какой-то момент жизни в монастыре (а Бенедетту отдали туда в самом раннем детстве, потому что так её отец обещал Иисусу — понимаете, вообще?) ей стало казаться, что тот самый Иисус является ей, говорит с ней и вообще избрал её для того, чтобы спасти если не всё человечество то хотя бы один конкретный маленький город Пеша. В котором как раз до кучи начинается эпидемия чумы.

С исторической точки зрения достаточно сложно уложить в себе в один штабель эти два явления. Действие фильма происходит в конце шестнадцатого века, и с какой-то глобальной вселенской точки зрения прошла какая-то минута — и вот чумы, например, давно уже нет (если только бигфарма не впустила её в нашу кровь в виде прививок от коронавируса), а с другой стороны, оказывается, уже в то время (Шекспир и его персонажи, чтобы вам было понятнее), существовали секс-игрушки, не сильно отличающиеся от современных.