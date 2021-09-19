РЕЦЕПТ | Сендвич с вареным яйцом и тунцом

РЕЦЕПТ | Сендвич с вареным яйцом и тунцом(5)
У Сариты начались занятия в подготовительной школе, и как оказалось, в эти два часа, отведённых на занятия, у них входит время на перекус. Самое время вспомнить про наш любимый сендвич, который ещё никого из тех кому его посчастливилось попробовать не оставил равнодушным. Начинка получается достаточно густая и не растекается, а поджаренные хлеб не размякает. Хороший вариант для того, что бы брать с собой.
На 2-3 сэндвича понадобится
3 вареных в крутую яйца
Банка тунца в собственном соку (куски, не дроблённого)
3 пера зелёного лука
2 с.л. майонеза
1 ч.л. дижонской горчицы
1/2 ч.л. молотой паприки
Мелколистовой салат шпинат или руккола
4-6 ломтиков хлеба для тостов
Соль, перец, лимонный сок
Приготовление
Откинуть тунца на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю влагу.
Яйца натереть на крупной терке.
В посуде для смешивания соединить тунца, натертые яйца, мелко нарезанные зелёный лук, майонез, горчицу, паприку. Хорошо все перемешать и довести до вкуса солью, перцем и лимонным соком.
Хлеб поджариваем в тостере, обрезаем твёрдые края (не обязательно, но так красивее) смазываем сливочным маслом и собираем сэндвичи.
На ломтик хлеба выкладываем шпинат или рукколу, поверх идёт салатная масса и накрываем вторым ломтиком хлеба.
Вкусный и полезный завтрак/перекус готов. Приятного аппетита!
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