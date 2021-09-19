РЕЦЕПТ | Сендвич с вареным яйцом и тунцом

У Сариты начались занятия в подготовительной школе, и как оказалось, в эти два часа, отведённых на занятия, у них входит время на перекус. Самое время вспомнить про наш любимый сендвич, который ещё никого из тех кому его посчастливилось попробовать не оставил равнодушным. Начинка получается достаточно густая и не растекается, а поджаренные хлеб не размякает. Хороший вариант для того, что бы брать с собой.

На 2-3 сэндвича понадобится

3 вареных в крутую яйца

Банка тунца в собственном соку (куски, не дроблённого)

3 пера зелёного лука

2 с.л. майонеза

1 ч.л. дижонской горчицы

1/2 ч.л. молотой паприки

Мелколистовой салат шпинат или руккола

4-6 ломтиков хлеба для тостов

Соль, перец, лимонный сок

Приготовление

Откинуть тунца на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю влагу.

Яйца натереть на крупной терке.

В посуде для смешивания соединить тунца, натертые яйца, мелко нарезанные зелёный лук, майонез, горчицу, паприку. Хорошо все перемешать и довести до вкуса солью, перцем и лимонным соком.

Хлеб поджариваем в тостере, обрезаем твёрдые края (не обязательно, но так красивее) смазываем сливочным маслом и собираем сэндвичи.

На ломтик хлеба выкладываем шпинат или рукколу, поверх идёт салатная масса и накрываем вторым ломтиком хлеба.

Вкусный и полезный завтрак/перекус готов. Приятного аппетита!

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