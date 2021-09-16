Неизвестный в военной форме устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области

По предварительным данным, мужчина, вооруженный автоматическим оружием и полностью одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению и открыл там огонь. В дальнейшем он проник внутрь здания и взорвал там бомбу. Предполагается, что в результате происшествия никто не погиб. После совершения нападения злоумышленник скрылся.