Завтра в России стартуют выборы в Госдуму: что нужно об этом знать

Из-за принятого в мае закона, предусматривающего недопуск членов экстремистских организаций к участию в выборах, возможности стать кандидатами лишились все те лица, что имели хоть какое-то отношение к организациям Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией и все структуры оппозиционера сейчас запрещены в России). Так, например, избираться не смогли Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Из-за опасений, что против них возбудят уголовные дела, от участия в кампании отказались оппозиционеры Дмитрий Гудков , Александр Соловьев и депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников. Все они уехали из России.

В частности, в отношении них заводили уголовные или административные дела вскоре после того, как они объявляли о своем желании баллотироваться. Это случилось с московским муниципальным депутатом Кетеван Хараидзе (обвинили в мошенничестве) или с петербуржцем Максимом Резником (возбудили уголовное дело по статье о наркотиках).

Заметным оппозиционным политикам в России и раньше с трудом удавалось стать кандидатами в депутаты Госдумы. Например, ЦИК предъявлял повышенные требования при проверке собранных ими подписей или к неверной информации, которую предоставляли такие кандидаты. В этом же году число и разнообразие причин, по которым несистемных оппозиционеров снимали с предвыборной гонки, заметно выросло.

В среднем на место в парламенте по федеральному избирательному округу претендует 17 кандидатов, по одномандатным округам — около 9, сообщили в ЦИК. Самая высокая конкуренция — в Москве (Перовский округ) и в Санкт-Петербурге (Западный округ). Самая низкая — в Ингушетии, Магадане, Чукотке и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, по всей стране пройдут региональные и местные выборы. В ЦИК пообещали максимальную открытость и конкурентность выборов. Но возможно ли это? DW собрала главное о проблемах и прецедентах осеннего голосования.

В пятницу, 17 сентября, в России официально стартуют трехдневные выборы депутатов Госдумы. В них примут участие 14 политических партий, включая партии "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и РПСС, которые впервые борются за представительство в Думе. Всего же кандидатами по федеральным партийным спискам зарегистрированы 3812 человека, по одномандатным округам — 2020, пишет DW .

Пострадали и те, кто просто поддерживал деятельность Навального. Оказалось, что это также подпадает под новый антиэкстремистский закон. С такой формулировкой до довыборов в Мосгордуму не допустили оппозиционера Илью Яшина. "Практически любое публичное позитивное высказывание о Навальном или его сторонниках становится табуированным и может повлечь поражение в избирательных правах", — делает вывод движение "Голос".

Без наблюдателей от ОБСЕ

Другая проблема предстоящих выборов — отсутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По санитарно-эпидемиологическим причинам Россия ограничила их число, предложив квоту в 60 человек вместо запрошенных 500 (примерно столько было на выборах в Госдуму РФ в 2016 году). В организации ответили, что это слишком мало и недостаточно, чтобы эффективно наблюдать за выборами. Впервые с 1993 года ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в России.

"Способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, — это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей при отсутствии каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией", — заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.

Миссию наблюдателей пришлет лишь Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В ней всего пять человек.

Без голосования за один день

Из-за пандемии думские выборы в этом году растянутся на три дня. Практику многодневного голосования, которую впервые применили летом 2020 года при принятии поправок к конституции, неоднократно критиковали эксперты.

Они указывали, что провести полноценное независимое наблюдение в течение трех дней довольно сложно. Все это, по их мнению, повышает риски фальсификации результатов голосования. Эпидемиологические же соображения при продлении выборов на три дня некоторые из них считают неубедительным аргументом.