ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Месси не помог "ПСЖ" победить, молдаване обыграли украинцев

Самое главное — мы наконец-то увидели Месси в цветах парижского клуба. Супернападение "ПСЖ" предстало во всей красе — Месси, Неймар, Мбаппе. Но это не помогло парижанам выиграть, бельгийский "Брюгге" оказал достойное сопротивление, на гол Эрреры ответив голом Ванакена. Матч так и завершился — 1:1. В другом матче группы А "Манчестер Сити" вволю поиздевался над немецким "РБ Лейпциг" — 6:3. Интересно, что все шесть мячей забили разные футболисты. Воистину, командный вид спорта!

В группе В самый большой интерес представлял матч в Ливерпуле — местный клуб встречался "Миланом". Зрители увидели пять мячей. Три забили гости, но не все — в нужные ворота. Победа за хозяевами — 3:2. Второй матч группы завершился сухими нулями — мадридский "Атлетико" не смог ничего поделать с "Порту".

В группе С обошлось без неожиданностей — дортмундская "Боруссия" обыграла на выезде "Бешикташ" 2:1, а "Аякс" победил "Спортинг". Неожиданен только крупный счет второго матча — голландцы забили аж 5 мячей, пропустив только 1.

В группе D миланский "Интер" проиграл 0:1 дома мадридскому "Реалу", пропустив единственный гол под самый занавес встречи, на 89 минуте. А вот в другом матче фаворитом были гости, все-таки донецкий "Шахтер" — опытная команда, а молдавский "Шериф" играет в групповой стадии ЛЧ впервые. Но неожиданно молдаване оказались сильнее — 2:0. И теперь именно они главные претенденты на выход в Лигу Европы с третьего места группы.