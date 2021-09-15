В Москве арестовали обвиняемого по делу о гибели двух человек, съевших арбуз

Котову предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 238 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Антон Котов осуществлял дезинсекцию (уничтожение насекомых) в магазине ”Магнит”, арбузом из которого, предположительно, отравилась семья москвичей. Котов не признал вину, передает "Медуза".

Защита обвиняемого подчеркнула, что, согласно материалам уголовного дела, причина смерти пострадавших не установлена, также неизвестно вещество, которым они, предположительно, отравились.

Уголовное дело возбудили после того, как 9 и 10 сентября в больнице умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, которых госпитализировали с симптомами отравления. Перед госпитализацией они ели арбуз, купленный в магазине ”Магнит”. На этом арбузе, а также других арбузах из магазина эксперты нашли следы вещества для дезинсекции.

Всего с Совхозной улицы, где жили бабушка и внучка, с симптомами отравления госпитализировали не менее 10 человек. Что стало причиной отравления большинства из них, неизвестно.