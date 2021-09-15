"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

Первый тайм не принес зрителям голов. "Спартак" смотрелся лучше, чего стоит момент с участием Промеса и Понсе в самом начале матча. Судья давал играть, что сказалось на количестве фолов. Но желтых карточке в первой половине встречи показано не было.

Зато второй тайм начался сразу с двух желтых - сначала "спартаковец" Жиго на 48 минуте сфолил возле штрафной, а потом "горчичником" отметился поляк Витеска. "Спартак" в целом продолжал владеть преимуществом, но увы, единственный мяч в игре случился как раз в ворота московской команды - в добавленное ко второму тайму время вышедший на замену Кастрати реализовал момент. 1:0 в гостях - отличный старт польской команды в Лиге Европы.