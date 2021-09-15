15.09.2021, 20:19
"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы
Фото: Scanpix
В рамках Лиги Европы состоялся матч московского "Спартака" против варшавской "Легии". Исход поединка решил единственный мяч, забитый Кастрации на 91 минуте.
Первый тайм не принес зрителям голов. "Спартак" смотрелся лучше, чего стоит момент с участием Промеса и Понсе в самом начале матча. Судья давал играть, что сказалось на количестве фолов. Но желтых карточке в первой половине встречи показано не было.
Зато второй тайм начался сразу с двух желтых - сначала "спартаковец" Жиго на 48 минуте сфолил возле штрафной, а потом "горчичником" отметился поляк Витеска. "Спартак" в целом продолжал владеть преимуществом, но увы, единственный мяч в игре случился как раз в ворота московской команды - в добавленное ко второму тайму время вышедший на замену Кастрати реализовал момент. 1:0 в гостях - отличный старт польской команды в Лиге Европы.